Cáritas Mérida-Badajoz atiende a 355 personas sin hogar en lo que va de año

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha atendido, en lo que va de este año 2025, a 355 personas en situación de sin hogar, a través de los diferentes recursos con los que cuenta la institución de la diócesis. En concreto, ha indicado la institución en nota de prensa, 213 personas han sido acogidas por los centros de mínima exigencia de Mérida y Badajoz, mientras que 131 personas fueron acompañadas en el Centro de Atención Integral 'Padre Cristóbal' en la capital extremeña. Por otra parte, desde el Programa de Vivienda de la Institución, se han acogido a 94 personas.

Más allá de las cifras, ha asegurado, se trata de rostros e historias concretas que Cáritas quiere poner en el centro con la campaña Nadie Sin Hogar 2025, que este año se presenta con el lema «Sin hogar, pero con sueños». "Nadie debería ver vulnerado su derecho a una vivienda, a un trabajo decente o a la salud. Por eso, nuestra campaña es una llamada a mirar de cerca, a implicarnos como sociedad y a construir juntos comunidad", ha explicado David Tobaja, director del Centro Padre Cristóbal de Mérida.

Dar visibilidad

Al respecto, la educadora social del centro, Ana María Nogales, ha asegurado que la campaña busca dar visibilidad a las personas sin hogar mediante una mirada "positiva y profundamente humana". "Queremos poner el foco no solo en las carencias, sino también en los sueños, en las capacidades, la dignidad y el valor de cada persona. Muchas veces se habla del sin hogar desde la distancia del prejuicio, pero con esta campaña lo que queremos es acercar la realidad y recordar que detrás de cada historia hay personas con ilusiones, con deseos y con derechos a ser reconocidos y a soñar", ha expresado.

"Vivir bajo un techo seguro y digno debería ser algo garantizado para todas las personas", ha defendido la educadora, quien ha subrayado la importancia del acompañamiento educativo, social y psicológico, gracias a los cuales hay personas que han encontrado una vivienda, un trabajo y un nuevo comienzo, "que eso es lo que podemos ofrecer nosotros a la ciudad de Mérida desde el Centro Padre Cristóbal", ha indicado. "El cambio es posible cuando hay oportunidades y una comunidad que tiene presencia, que está y actúa. No es solo cosa nuestra, la población también puede contribuir a este tipo de cambio, a ayudar a las personas sin hogar", ha destacado.

Por tanto, desde la institución han anunciado que durante los días 21 y 22 de octubre se instalarán mesas informativas en Mérida, concretamente en la calle Santa Eulalia, de 10.30 a 13.00 horas. Además, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, el domingo 26 de octubre tendrá lugar una Eucaristía en la Concatedral Santa María la Mayor de Mérida a las 12.00 horas, presidida por D. Antonio Becerra.

Crisis profunda

Asimismo, Cáritas ha señalado que la realidad de las Personas en Situación de Sin Hogar en España refleja una "crisis profunda y persistente que afecta a miles de personas en este país". En este sentido, Nogales ha resaltado que "el sistema no garantiza la ayuda en ocasiones y queda fuera quien más lo necesita, sobre todo por la falta de vivienda asequible, empleos precarios, problemas de salud mental sin atención, rupturas familiares". "Es una responsabilidad de colectivo ya no solo en la ciudad de Mérida, sino a nivel de sistema en general"

Desde 2015, ha apuntado la institución, el precio de la vivienda en España se ha disparado un 51%, llegando al 74% en el caso de la vivienda nueva, según el Informe AROPE 2023. Esta subida ha agravado el problema del acceso a un hogar digno y ha generado un fuerte estrés financiero en las familias que viven de alquiler: un tercio de ellas destina más del 30% de sus ingresos a pagar la renta y un 16% supera incluso el 60%, lo que limita gravemente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas, tal y como refleja el Informe FOESSA 2021.

Por otro lado, las estadísticas del INE revelan que, en 2022, 28.552 personas sin hogar fueron atendidas en centros asistenciales, un aumento del 24,5% en comparación con 2012. La mayoría de estas personas se vieron obligadas a vivir sin hogar debido a factores como la migración forzada (28,8%), la pérdida de empleo (26,8%) y los desahucios (16,1%). Por ello, Cáritas ha recordado que el derecho a una vivienda digna, a la salud y la protección social están recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, y por eso se reclaman políticas públicas que hagan efectivo este compromiso.