"Profundo éxito" del Festival Cinebeat de Mérida: 7.000 espectadores en 40 conciertos y proyecciones de cine

"Profundo éxito" del Cinebeat, con 7.000 espectadores abarrotando las calles y los bares. El Festival de Cine y Música de Mérida ha cerrado su programación tras la celebración de 40 conciertos, repartidos en nueve salas y el Templo de Diana, y proyecciones de cine para escolares y público general, con grandes colas antes, durante y después de cada recital. Durante nueve días de "intensidad cultural", el festival, que ha celebrado este año su segunda edición, ha reunido "a lo más granado de la música extremeña, figuras emergentes con un potencial tremendo, bandas consagradas reunificadas para la ocasión y, por supuesto, grandes aportaciones de varias bandas venidas de fuera de las fronteras extremeñas", ha explicado la organización en nota de prensa.

La programación comenzó el pasado 9 de octubre con la sección Cinebeat&Young, reuniendo a más de 500 escolares entre Primaria, Secundaria y Bachillerato. Siguió en la misma Sala Trajano el día siguiente, con la proyección del concierto de David Gilmour y el concierto de Flamenjazzy, que albergó a más de 200 personas en total. La siguiente semana se proyectaron, ya en el María Luisa, Better Man y OnetoOne, que atrajeron a unas 200 personas. El miércoles 15 tuvo lugar al certamen de videoclips, premio que se alzó Mónica Agudo por la grabación de Same People, de Julien Elsie, y el concierto de Anhbel, donde la artista emeritense presentó su primer álbum. Entre ambas actividades hubo alrededor de unas 300 personas.

El pasado jueves llegó el plato fuerte, con el concierto inaugural en el Templo de Diana, al que asistieron unas 1000 personas, con tres actuaciones, Hombre Tigre, Srta. Trueno Negro y Bulo. Tras esta cita, durante el fin de semana tuvo lugar un compendio de 35 conciertos distribuidos en siete salas y en dos "frenéticas" jornadas con varios conciertos de diferentes registros (rock, blues, soul, electrónica, trap, rap, funk…).

Uno de los conciertos del Festival Cinebeat de Mérida. / Cinebeat

Asimismo, el grupo madrileño Black Maracas, que repitieron cartel, fueron los vencedores del premio a Mejor Concierto, que entrega un jurado experto justo al final del último bolo del sábado. Además, el propio guitarrista y líder de la banda, fue el encargado de cerrar la fiesta de clausura en el Bujío, con una performance en directo, junto al DJ extremeño Juanma Alcántara.

Cinebeat se celebra gracias a la inversión del sector privado como Teatro María Luisa, Rograsa, Aqualia, Barrilito, Inesperada, Apis y el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fundación Extremeña de la Cultura, el Instituto de la Juventud y el Consorcio de Mérida. "Este año ha sido el de la consolidación de un proyecto que, casi sin querer, se ha puesto en el panorama nacional como una de las mejores apuestas culturales gracias al interés de las instituciones", ha subrayado su director, Ángel Briz.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en la entrega de premios del Festival Cinebeat de Mérida. / Cinebeat

"Lo más importante es que la gente disfrute de este festival casi tanto como nosotros organizándolo a través de nuestra asociación cultural Escena Sonora, en la que sus socios, la mayoría jurado del certamen de videoclips y concierto", ha concluido Briz, quien ya ha adelantado a los amantes de la música que no se preocupen, "que seguiremos viéndonos en los bares muchos años más".