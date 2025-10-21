Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Herido un motorista tras sufrir un accidente en Mérida

El joven, de 27 años, ha sido trasladado al hospital, donde ha ingresado en estado leve

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Nuevo accidente en Mérida. Un hombre de 27 años de edad ha resultado herido en un accidente de moto ocurrido este martes, 21 de octubre, en una calle dentro del casco urbano de la ciudad.

Según ha informado el 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido sobre las 14.30 horas en la avenida del Río. Como consecuencia, el herido ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital de Mérida, donde ha ingresado en estado leve.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents