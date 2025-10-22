Más de 500 cortometrajes se presentan a la octava edición del Festival Claqueta Emérita de Mérida

La octava edición del Festival Claqueta Emérita, que se celebrará en la capital extremeña del 3 al 8 de noviembre, ha recibido un total de 543 cortometrajes procedentes de todas las comunidades autónomas, que supera con creces la cifra del año anterior con 438, superando «todas las expectativas». Este evento, que ya es «un punto de encuentro esencial para el talento joven audiovisual de la región y del país», fue presentado ayer por el delegado de cultura, Antonio Vélez, y el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, junto a los representantes de la asociación cultural Esmerart.

El festival busca «promover la producción y difusión de audiovisuales realizados por creadores extremeños, así como fomentar el talento joven, la formación audiovisual y la participación de los centros educativos», destacó Vélez, quien añadió que «también contribuye a dinamizar el mercado audiovisual en Mérida y Extremadura». Por su parte, Gil Aparicio adelantó que la Filmoteca de Extremadura proyectará algunos de los cortos en Cáceres para dar «mayor visibilidad al gran trabajo que se está realizando desde la organización».

Programación

En cuanto a su programación, explicaron los representantes de Esmerart, el festival incluye talleres de producción musical, interpretación y fotografía en movimiento, que se complementarán con la proyección de cortometrajes relacionados. También se celebrarán mesas redondas, exposiciones y, por primera vez, se organizará una convivencia nacional para los nominados y asistentes del festival. Entre los 354 cortometrajes, 254 son producciones emergentes, 208 profesionales y 81 de centros educativos.También hay 35 de origen extremeño.

Otras novedades incluyen una nueva sección de Producciones Emergentes, así como una gala final el Centro Cultural de Nueva Ciudad donde se entregarán 19 premios. Además, indicaron, la dotación económica se ha incrementado, ofreciendo cuatro premios en metálico, uno más que en la edición anterior.