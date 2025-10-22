Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional

Ana Belén Morillo Aceñero, alumna recién graduada en diseño gráfico en la Escuela de Arte y Diseño de Mérida, ha sido seleccionada por siete trabajos para los premios Veredictas Cum Laude 2025, la sección para estudiantes de los prestigiosos premios Anuaria que cada año galardonan los trabajos más destacados del diseño gráfico nacional.

Según ha informado la Escuela de Diseño de Mérida en un comunicado, Ana Belén, nacida en Castuera, consiguió obtener una matrícula de honor con su Trabajo Fin de Grado en el que abordaba el desarrollo de un proyecto completo de branding para la comercialización de productos de lana merina. Ahora, ha expresado, ha obtenido este "impresionante palmarés" con trabajos realizados durante su paso por la escuela.

"Es para nosotros un inmenso orgullo que la labor de nuestros alumnos sea reconocida por galardones de esta importancia y que su nombre aparezca acompañando a los más reconocidos de la profesión de este año 2025", ha indicado.

Los premios

Los premios Anuaria se han consolidado como una de las grandes referencias anuales en el panorama del diseño gráfico nacional, basado en la credibilidad de los miembros del jurado, compuesto exclusivamente por representantes designados por las organizaciones profesionales, que aplican criterios de calidad comunicativa técnica, y conceptual en el proceso de selección de las obras. Actualmente, el catálogo de seleccionados es un estupendo barómetro para medir el pulso de la comunicación visual en nuestro país a lo largo de los años, ha asegurado la escuela.

En 2025 se convoca por primera vez el Premio Veredictas Cum Laude, una iniciativa destinada a reconocer y dar visibilidad al talento emergente de los estudiantes de diseño gráfico, branding, arquitectura efímera, rotulación, ilustración, diseño industrial, diseño de interiores y packaging.