Mérida acoge un congreso pionero sobre seguridad laboral con 60 talleres y más de 350 participantes

Mérida acoge este miércoles el I Congreso Extremeño de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública, que cuenta con la colaboración de Fremap y más de 60 talleres prácticos, y que reúne a más de 350 participantes. Se trata de un congreso pionero a nivel nacional, ya que es el primero que se organiza de esta forma tan práctica con talleres en los que especialistas nacionales de Fremap comparten su experiencia en diversos ámbitos, que abarcan desde la prevención técnica hasta la psicosocial con el objetivo de trasladar el conocimiento a la acción, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El congreso ha sido inaugurado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ha estado acompañada por el director de Servicio y adjunto al director gerente de FREMAP a nivel nacional, Juan Manuel López, y por el director regional de FREMAP Extremadura, Miguel Ángel Cordero. Entre los talleres destacan los dedicados a los incendios, seguridad en máquinas, riesgo electrónico, seguridad en almacenes, cuidado de la espalda, mindfulness o movilización de personas con movilidad reducida.

La prevención

Este congreso conmemora los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el marco de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. La consejera ha destacado que la Junta "está muy comprometida con una prevención que mejore la calidad del empleo público, que proteja a las personas trabajadoras y que se adapte a los nuevos retos: digitalización, envejecimiento y salud mental, entre otros".

En este sentido, Manzano ha explicado que el Ejecutivo regional cree que la prevención "debe ser práctica, útil y cercana" y ha puntualizado que se necesitan dedicar más recursos y medios a conocer los riesgos y a acometer las medidas preventivas necesarias para evitarlos. "La tecnología es una herramienta fundamental en las acciones preventivas y un elemento esencial en el logro del objetivo que debe movernos a todos. Ese objetivo debe ser que no haya ni un solo accidente laboral", ha remarcado.

Para ello, ha continuado, hay que conocer la teoría, "pero más importante es llevarla a la práctica preventiva", algo que se "trabaja cada día" desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales y con el apoyo de FREMAP. "Tenemos más cursos y formación que nunca en la Escuela de Administración Pública porque la seguridad y salud de los empleados públicos de la Junta de Extremadura es una absoluta prioridad para nuestro gobierno", ha asegurado.