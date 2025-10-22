Novedades en el concurso de Carnaval de Mérida: dos fases en adultos y cuarteto en juveniles

Ya queda menos para el tan ansiado Carnaval Romano. El Ayuntamiento de Mérida ha publicado este miércoles las bases del concurso de agrupaciones, que este año cuentan con varias novedades como son la celebración de dos fases, semifinal y final, en el concurso de adultos o la incorporación de la modalidad de cuarteto en el concurso de Juveniles. El plazo de inscripción para las dos modalidades permanecerá abierto hasta el 7 de noviembre, según ha informado en nota de prensa.

El repertorio deberá ser inédito, salvo menciones puntuales de obras de otras agrupaciones en cuanto a la letra. En lo que respecta a la música, tendrán que ser necesariamente original e inédita en el COAM, a excepción de aquellas agrupaciones que en el mismo año participen en varios concursos oficiales. Asimismo, deberán llevar en su repertorio música de cuplé y pasodoble original, en el caso de Chirigotas y Comparsas, de cuplés en caso de cuartetos, y de tango y cuplé en el caso de los coros.

En cuanto a las fechas, el concurso de Juveniles se celebrará el viernes 6 de febrero en una sola fase que durará 30 minutos, mientras que las semifinales comenzarán el viernes 30 de enero y se celebrarán varias sesiones en función del número de grupos inscritos en el concurso.

Premios

En la categoría de comparsas y chirigotas se establecen 8 premios de 2.500, 1.500, 1.000, 800, 600, 400, 200 y 100 euros, respectivamente, en la categoría de coros tres premios de 1.500, 1.200 y 1.000 euros respectivamente, y en cuartetos cuatro premios de 700, 500, 350 y 200 euros. El resto de agrupaciones recibirá una gratificación de 100 euros. También habrá un premio 'Tijera de Oro' de 200 euros que valorará la escenografía, tipo y disfraz.

Por otro lado, en el concurso de Juveniles se establecen tres premios de 800, 600, y 400 euros respectivamente en chirigota y comparsa y de 600, 400 y 200 euros en la modalidad de cuarteto. El resto de las agrupaciones que no obtengan ningún premio tendrán una gratificación de 100 euros por su participación.