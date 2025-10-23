Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública la realización de una nueva glorieta en intersección de las calles Arenal de Pancaliente, Florencia Gil y Setúbal, en la zona de Las Abadías, por un importe de 239.999,24 euros con impuestos incluidos. El contrato tendrá una duración de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la formalización de este en documento administrativo. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a partir de hoy, 23 de octubre, hasta el próximo 17 de noviembre.

Según lo recogido en el pliego técnico, la intersección existente entre las calles Florencia Gil, Setúbal y Arenal de Pancaliente se resuelve con un cruce de calles con una isleta central ajardinada. Esta solución, dada las dimensiones del viario, implica la realización de giros con poco radio, por lo que los vehículos "suelen invadir el carril del sentido contrario". "A pesar de que la señalización de la intersección existente es correcta para la ordenación del tráfico, la morfología en sí genera no pocas veces confusión para los conductores", asegura el consistorio.

Por ello, indica, el objetivo de este contrato es la remodelación de esta intersección para transformarla en una de tipo glorieta, que aumente su capacidad y mejore las condiciones de seguridad vial de la misma. De esta forma, la nueva intersección implica la rectificación puntual del trazado de los ramales que en ella conectan, ocupando la zona ajardinada para la implantación de la glorieta. Por otro lado, el pliego especifica que la ordenación del tráfico no sufrirá alteración ninguna con la nueva intersección proyectada, salvo la generada por el propio funcionamiento de la glorieta.