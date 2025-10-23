Guareña acogerá este sábado el Día de las Letras Extremeñas, en homenaje al escritor Luis Chamizo

Guareña acogerá el próximo sábado 25 de octubre el V Día de las Letras Extremeñas en homenaje al escritor Luis Chamizo. El Órgano de Seguimiento del Extremeño y su Cultura (OSCEC), junto al Ayuntamiento de Guareña y la Asociación Luis Chamizo, han organizado esta jornada con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Se trata de la quinta edición de una jornada que busca difundir e impulsar la literatura producida en las lenguas propias de Extremadura, ha explicado la OSCEC en nota de prensa. "Además de fomentar estas lenguas propias que aprendemos en casa, y que reflejan la idiosincrasia de Extremadura, supone un valor añadido a la cultura, un atractivo para el turismo y un elemento dinamizador para la economía extremeña", ha asegurado.

Amplio programa

La jornada tiene un amplio programa que mezcla poesía, documentales y música, con la participación del poeta Javier Feijoo, la Rondalla La Miajina de Talarrubias, y los grupos Anhinojo Folk y El Gato con Jotas, entre otros. Además, se desarrollará en su totalidad en castúo o extremeño, "en esa lengua por la que tanto han luchado las personas a las que se dedica cada año este Día", ha defendido. El homenaje incluirá también mesas redondas, proyección de documentales, una visita y ofrenda floral en la tumba del poeta, así como una ruta literaria por los lugares más emblemáticos de Guareña vinculados a la vida y obra de Chamizo.

Al acto asistirán Ricardo Cabezas Martín, diputado del Área de Cultura, Deportes y Juventud y Abel González Ramiro, alcalde de Guareña, que actuará como anfitrión. OSCEC es una asociación que lleva trabajando desde 2011 en la preservación de las lenguas minoritarias de la región, por la defensa y conservación del patrimonio lingüístico y cultural de Extremadura. Defiende la protección de las tres lenguas reconocidas como tales por UNESCO y el Consejo de Europa: la fala del valle de Jálama, el portugués rayano y el extremeño o estremeñu.

Cartel del V Día de las Letras, este sábado en Guareña / Ayuntamiento de Guareña

Luis Chamizo

Luis Chamizo es, sin duda, el más reconocido y universal de los poetas extremeños. Nació en Guareña en 1894 y falleció en Madrid. A los 24 años se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia, donde terminó los estudios empezados en la Universidad Central de Madrid. Durante las vacaciones veraniegas de su bachillerato y primeros años de carrera en Guareña inicia su escritura en lengua extremeña componiendo versos a los parajes de Valdearenales, sus gentes, y a la tierra que le vio nacer.

Su obra ‘El Miajon de los Castuos’ ha alcanzado tal fama a lo largo de los años que, en la actualidad, la palabra castúo se ha convertido en un glotónimo, es decir, una denominación, para la lengua extremeña. En su obra también destaca ‘Las Brujas’, obra de teatro publicada en 1932, y que, hasta la fecha, sigue siendo la única obra dramática en la que los personajes están empleando la lengua extremeña.