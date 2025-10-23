‘Panorama Sonoro’ transforma Mérida en un escaparate de talento musical emergente. El proyecto, organizado por la asociación cultural y juvenil Sambrona, se celebrará el próximo viernes a partir de las 20.30 horas. Serán tres los artistas jóvenes que actuarán en un espectáculo con el objetivo de dar a conocer las nuevas expresiones musicales, promoviendo el diálogo entre disciplinas estéticas y musicales actuales, así como trabajar en la profesionalización de creadores emergentes , ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cartel del espectáculo musical 'Panorama Sonoro', en la Sala Trajano de Mérida / Juntaex

'Panorama Sonoro' contará con las actuaciones de Oh Brava Sura, proyecto de Álvaro Sabio, un artista polifacético que transita entre la música electrónica experimental y la música popular urbana con propuestas que combinan la poesía y la crítica social. Posteriormente, será el turno de Drorapta del músico experimental y productor sonoro Carlos González, que se centra en la improvisación libre y la música instrumental y que busca generar experiencias sensoriales inmersivas.

Por último, el flautista y productor Luis Poblador presentará su proyecto KMKR que fusiona música electrónica ambiental tradicional y sonidos orgánicos con una obra que destaca por el refinado diseño sonoro.

Entradas

Las entradas para este espectáculo se pueden reservar vía correo electrónico, y se podrán retirar en la taquilla de la Sala Trajano el viernes de 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Además, La junta ha indicado que existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carné joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo.