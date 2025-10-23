En Sala Trajano
‘Panorama Sonoro’ transforma Mérida en un escaparate de talento musical emergente
Serán tres los artistas jóvenes que actuarán este viernes a las 20.30
Carolina León
‘Panorama Sonoro’ transforma Mérida en un escaparate de talento musical emergente. El proyecto, organizado por la asociación cultural y juvenil Sambrona, se celebrará el próximo viernes a partir de las 20.30 horas. Serán tres los artistas jóvenes que actuarán en un espectáculo con el objetivo de dar a conocer las nuevas expresiones musicales, promoviendo el diálogo entre disciplinas estéticas y musicales actuales, así como trabajar en la profesionalización de creadores emergentes , ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
'Panorama Sonoro' contará con las actuaciones de Oh Brava Sura, proyecto de Álvaro Sabio, un artista polifacético que transita entre la música electrónica experimental y la música popular urbana con propuestas que combinan la poesía y la crítica social. Posteriormente, será el turno de Drorapta del músico experimental y productor sonoro Carlos González, que se centra en la improvisación libre y la música instrumental y que busca generar experiencias sensoriales inmersivas.
Por último, el flautista y productor Luis Poblador presentará su proyecto KMKR que fusiona música electrónica ambiental tradicional y sonidos orgánicos con una obra que destaca por el refinado diseño sonoro.
Entradas
Las entradas para este espectáculo se pueden reservar vía correo electrónico, y se podrán retirar en la taquilla de la Sala Trajano el viernes de 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Además, La junta ha indicado que existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carné joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después
- Una turista herida en la plaza de España de Badajoz