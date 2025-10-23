Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Sala Trajano

‘Panorama Sonoro’ transforma Mérida en un escaparate de talento musical emergente

Serán tres los artistas jóvenes que actuarán este viernes a las 20.30

Vista de la fachada de la Sala Trajano de Mérida. / EL PERIÓDICO

Carolina León

Mérida

‘Panorama Sonoro’ transforma Mérida en un escaparate de talento musical emergente. El proyecto, organizado por la asociación cultural y juvenil Sambrona, se celebrará el próximo viernes a partir de las 20.30 horas. Serán tres los artistas jóvenes que actuarán en un espectáculo con el objetivo de dar a conocer las nuevas expresiones musicales, promoviendo el diálogo entre disciplinas estéticas y musicales actuales, así como trabajar en la profesionalización de creadores emergentes , ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cartel del espectáculo musical 'Panorama Sonoro', en la Sala Trajano de Mérida / Juntaex

'Panorama Sonoro' contará con las actuaciones de Oh Brava Sura, proyecto de Álvaro Sabio, un artista polifacético que transita entre la música electrónica experimental y la música popular urbana con propuestas que combinan la poesía y la crítica social. Posteriormente, será el turno de Drorapta del músico experimental y productor sonoro Carlos González, que se centra en la improvisación libre y la música instrumental y que busca generar experiencias sensoriales inmersivas.

Por último, el flautista y productor Luis Poblador presentará su proyecto KMKR que fusiona música electrónica ambiental tradicional y sonidos orgánicos con una obra que destaca por el refinado diseño sonoro.

Entradas

Las entradas para este espectáculo se pueden reservar vía correo electrónico, y se podrán retirar en la taquilla de la Sala Trajano el viernes de 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Además, La junta ha indicado que existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carné joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo.

