El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa de Mérida 2026

El periodista emeritense Paco Vadillo pregonará la Semana Santa 2026 el sábado 21 de marzo en el Teatro María Luisa de la ciudad, según ha aprobado por unanimidad la Junta de Cofradías en reconocimiento a su gran implicación con esta festividad.

"Nacido y criado" en la ciudad de Mérida, Vadillo es un comunicador que se ha caracterizado desde los inicios de su carrera profesional en los medios de comunicación por una fuerte defensa de las tradiciones de la ciudad de Mérida, sobre todo con la Semana Santa, según destaca la Junta de Cofradías en un comunicado de prensa. Precursor de la mayor torrijada de España, que se celebra en Mérida cada Domingo de Ramos, los Premios Cofrades o ciclos de charlas sobre la Semana Santa, Vadillo siempre ha estado dispuesto a colaborar con las hermandades y Cofradías de la ciudad en todo aquello que se le ha requerido.

Cargado de "emeritensismo"

En la actualidad es el director regional de Atresmedia en Extremadura, con su emisora de Radio Onda Cero, Vadillo cuenta con un amplio bagaje en medios de comunicación como la emisora municipal Radio Forum o Cadena Cope. También ha sido presentador de programas de Televisión en Canal Extremadura con 'A esta hora', 'Atrápame si Puedes' o 'Pueblo Lovers', en los que ha cosechado grandes éxitos, así como Jefe de Comunicación del Ayuntamiento de Mérida en los últimos seis años. Sin duda, ha concluido la Junta, Vadillo ofrecerá "un pregón cargado de emeritensismo que ensalzará la próxima edición de la Semana Santa de Mérida".