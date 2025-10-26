El centro de salud de Mérida que impulsa el bienestar de los mayores

Para el Centro de Salud Urbano 1 de Mérida, impulsar el bienestar de los mayores se ha convertido en una parte esencial de su labor comunitaria. Desde hace dos años, cuenta Carmen Gómez, la coordinadora del centro, se encuentran inmersos en un programa participativo que combina aprendizaje, ejercicio y salud, una iniciativa que surgió tras una reunión con vecinos del barrio, comercios locales y responsables de recursos comunitarios. «Entre todos plantearon una tormenta de ideas sobre qué podía hacer el centro de salud para mejorar la vida de los mayores», explica.

De esta forma, el primer año lanzaron ‘La semana de las personas mayores’, con actividades como talleres de música para reforzar la memoria, ejercicios físicos, charlas sobre bienestar emocional, formación en el manejo de un botiquín casero o nociones básicas de primeros auxilios así como clases sobre digitalización o detección de documentos fraudulentos, impartidas por profesionales del entorno, psicólogos, Policía Local, Cruz Roja y trabajadores del Centro de Mayores del Calvario.

De una semana a un mes

Tras el éxito de esta primera experiencia, este año la iniciativa se ha ampliado de una sola semana a un mes entero. Y encabezando la programación se encuentra la segunda edición de los ‘paseos saludables’. Bajo el lema ‘Pisando fuerte’, su objetivo es que «las personas mayores se empoderen y, a través del movimiento, miren hacia delante haciendo caminos». En concreto, cada miércoles a partir del pasado 22 de octubre hasta más o menos el mes de junio, alrededor de 30 personas de unos 60 años realizan un recorrido de una hora por la zona del margen izquierdo del río Guadiana y el parque de las Siete Sillas, «que, además, enriquecemos con ejercicios de fuerza y equilibrio».

«Las personas que acuden encuentran, por un lado, el beneficio de hacer una actividad en grupo, y por otro, de hacerla en contacto con la naturaleza, al aire libre», todo con unos resultados, asegura Gómez, «magníficos». «Principalmente buscábamos un perfil de pacientes que estén solos, que necesitarán hacer actividades, salir a la calle, tener una excusa para hablar y reunirse con otras personas, y el objetivo está plenamente conseguido. Hemos logrado un grupo muy cohesionado, que ya participó en la edición anterior y ha repetido este año». Además, a estos usuarios les acompaña, señala, una media de entre seis y siete profesionales entre médicos, enfermeros, administrativos, trabajadoras sociales, veterinarios y fisioterapeutas.

Mirar con otros ojos

Asimismo, destaca la coordinadora, a estos paseos saludables se ha incorporado una nueva actividad: un «mapeo» de activos para la salud. Se trata de ir más allá del simple paseo o ejercicio; es observar y mirar con atención esos activos que se presentan en el camino y que resultan beneficiosos para el bienestar de los mayores. «Pueden ser desde que los parques sean accesibles y estén cuidados, que haya bancos disponibles, papeleras, comercios locales, fruterías o bares, hasta incluso elementos más intangibles, como una sonrisa o un saludo afectuoso». En definitiva, explica Gómez, «es ir andando y mirando con otros ojos siempre hacia la salud, nunca hacia la enfermedad».

Próximamente

Finalmente, por si los paseos no son suficientes, el centro de salud continúa en su búsqueda de acciones que beneficien por dentro y por fuera a los mayores de la ciudad. Por eso, adelanta la coordinadora, para el próximo mes de noviembre están preparando unas tertulias literarias dialógicas, con una didáctica enfocada a la salud mediante la lectura y el análisis de textos clásicos. Una tarea que se están tomando muy en serio, puesto que los grupos de coordinación de estas actividades están asistiendo a colegios para aprender las técnicas adecuadas con las que posteriormente impartir estos conocimientos.