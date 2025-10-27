Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros

Pedro de la Rosa (63 años), vecino de Mérida y natural Torremejía, murió ayer a primera hora de la tarde durante una ruta de senderismo en el término cacereño de Losar de la Vera. El varón sufrió un desvanecimiento mientras realizaba la ruta de la cuerda de las Horquillas, en un paraje de difícil acceso. Su fallecimiento causó una gran conmoción en la barriada de Nueva Ciudad y también en su pueblo, pues se trataba de una buena persona. Son muchos los que le echarán de menos y le recordarán con afecto y respeto. Los mensajes de condolencia por su deceso se han hecho notar en las redes sociales.

Sincero pésame

La Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos a través de Facebook. "Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Pedro, sacristán de Nuestra Señora de los Milagros, quien ayudaba a nuestro párroco siempre en la labores de la Iglesia. A sus familiares y amigos extendemos nuestro más sincero pésame en estos difíciles momentos. Descanse en Paz". El entierro será este lunes a las 17.00 horas en la mencionada parroquia emeritense.

Un hombre íntegro

"Me he quedado helado, que tristeza, que dolor. Se nos va una persona infinitamente buena, un hombre íntegro, de los pies a la cabeza. Que descanses en el mejor de los lugares". Fue el mensaje que el portavoz socialista del Ayuntamiento de Torremejía, Fede González Trinidad, ha publicado en su cuenta de Facebook tras conocer la noticia del fallecimiento. La huella que deja Pedro de la Rosa es profunda. Y se lleva el cariño de todos los que lo conocieron en vida. Hasta siempre.