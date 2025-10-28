Las visitas guiadas gratuitas 'Mérida sepulcral' se celebrarán todos los sábados de noviembre

El Ayuntamiento de Mérida organiza este mes de noviembre visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal. Una actividad que invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad.

Bajo el nombre 'Mérida Sepulcral 2025', estas rutas se celebrarán los sábados a las 18,30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita. La inscripción previa se realizará a través de la web www.turismomerida.org.

El delegado de Turismo, Felipe González, señala que la propuesta ofrece “un paseo por nuestros ancestros, una visita a lo que fuimos y una mirada a lo que seremos, una manera de luchar contra el olvido, recuperar la memoria de quienes nos precedieron y rendir homenaje a las vidas que ya partieron".

Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la espléndida arquitectura funeraria de los mausoleos, la melancolía de las tumbas decimonónicas y la belleza marmórea de las esculturas fúnebres. Además, descubrirán insólitos epitafios y las leyendas que habitan entre los muros centenarios del camposanto emeritense.

Las visitas guiadas a cementerios forman parte de las actividades recomendadas por la Ruta Europea de Cementerios, certificada por el Consejo Europeo de Rutas Culturales. Este programa busca preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de los cementerios europeos, fomentando la concienciación ciudadana sobre su valor cultural y monumental.

Fechas e inscripciones

• Visita del 1 de noviembre: apertura de inscripciones el jueves 30 de octubre a las 12 h hasta completar aforo, en www.turismomerida.org

• Visitas de los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre: las inscripciones se abrirán los jueves previos (6, 13, 20 y 27 de noviembre, respectivamente).

Con esta iniciativa, Mérida se une a otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada o San Sebastián, y a numerosas localidades europeas que han puesto en valor sus necrópolis.