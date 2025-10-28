Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividad de Los Santos

Las visitas guiadas gratuitas 'Mérida sepulcral' se celebrarán todos los sábados de noviembre

Con esta iniciativa, la capital extremeña se une a otras ciudades española y a numerosas europeas que han puesto en valor sus necrópolis

Una visita guiada al cementerio municipal de Mérida.

Una visita guiada al cementerio municipal de Mérida. / Ayto. Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Ayuntamiento de Mérida organiza este mes de noviembre visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal. Una actividad que invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad.

Bajo el nombre 'Mérida Sepulcral 2025', estas rutas se celebrarán los sábados a las 18,30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita. La inscripción previa se realizará a través de la web www.turismomerida.org.

El delegado de Turismo, Felipe González, señala que la propuesta ofrece “un paseo por nuestros ancestros, una visita a lo que fuimos y una mirada a lo que seremos, una manera de luchar contra el olvido, recuperar la memoria de quienes nos precedieron y rendir homenaje a las vidas que ya partieron".

Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la espléndida arquitectura funeraria de los mausoleos, la melancolía de las tumbas decimonónicas y la belleza marmórea de las esculturas fúnebres. Además, descubrirán insólitos epitafios y las leyendas que habitan entre los muros centenarios del camposanto emeritense.

Las visitas guiadas a cementerios forman parte de las actividades recomendadas por la Ruta Europea de Cementerios, certificada por el Consejo Europeo de Rutas Culturales. Este programa busca preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de los cementerios europeos, fomentando la concienciación ciudadana sobre su valor cultural y monumental.

Fechas e inscripciones

   • Visita del 1 de noviembre: apertura de inscripciones el jueves 30 de octubre a las 12 h hasta completar aforo, en www.turismomerida.org

   • Visitas de los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre: las inscripciones se abrirán los jueves previos (6, 13, 20 y 27 de noviembre, respectivamente). 

Con esta iniciativa, Mérida se une a otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada o San Sebastián, y a numerosas localidades europeas que han puesto en valor sus necrópolis.

