El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil

El Hospital de Mérida ha celebrado este miércoles una jornada formativa sobre la alimentación saludable y el ejercicio físico frente a la obesidad infantil y juvenil, dirigida a los centros educativos y en la que se ha profundizado en el aceite de oliva virgen como alimento muy saludable y sostenible, producido en Extremadura.

En esta jornada se ha abordado el problema de la obesidad infantil y juvenil, se han explicado las claves del programa de Educación para la Salud, se han expuesto experiencias llevadas a cabo en centros educativos en el año pasado, se han tratado los aspectos técnicos y científicos más actuales sobre los beneficios en salud del ejercicio físico y de la alimentación saludable.

Está organizada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) dentro del Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil, y han asistido el director gerente del SES, Jesús Vilés, y la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez.

El Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil contempla además otras actividades centradas en la promoción del ejercicio físico y la alimentación saludable a través de una metodología muy participativa, donde los alumnos son los protagonistas.

La edición de este curso 2025/2026 se ha dedicado especialmente a promover el consumo de aceite de oliva como integrante de la dieta mediterránea, con numerosos efectos positivos para la salud, como un crecimiento y desarrollo óptimos y con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.

En esta ocasión se han inscrito 225 centros educativos con 26.962 estudiantes y 1.274 profesores y personal no docente, lo que supone un récord de participación.