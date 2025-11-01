Comilona de mayores con más de 900 invitados en Mérida

Con motivo de la finalización del Mes del Mayor y como broche de oro a un octubre dedicado a la tercera edad de la capital extremeña, más de 900 personas se citaron ayer en el Hotel Velada para disfrutar de una buena comilona y de agradables conversaciones. Como no podía ser de otra forma, la jornada acabó con música y baile para aligerar el cuerpo. Una gran fiesta de convivencia, a la que asistieron las ediles Carmen Yáñez, Silvia Fernández, Catalina Alarcón y Susana Fajardo.

Comilona de los mayores de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

