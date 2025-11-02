En el parque de las Siete Sillas
LGTBIQfobia en Mérida: pintan con spray de pintura negra un monumento en apoyo al colectivo
Calle condena el acto vandálico y asegura que "en breve estará arreglado"
El concejal de Migraciones, José Ángel Calle Suárez, ha condenado en su cuenta de Facebook un acto de LGTBIQfobia en Mérida. Uno de los monumentos de respeto y apoyo al colectivo (ubicado en el parque de las Siete Sillas) ha aparecido hace unos días con unas pintadas con spray de pintura negra que tachan la palabra diversidad. Cabe destacar que no es la primera vez que sufren ataques vandálicos. Por ello, el edil emeritense ha asegurado que "en breve estará arreglado".
Osuna
Calle ha asegurado en su publicación que el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, le dijo una vez que los daños ocasionados en estos monumentos "se repararán tantas veces como sean necesarios hasta que deje de existir el odio" en el municipio. Por último, el delegado ha resaltado que "Mérida es una ciudad amable, cariñosa con quien lo necesita, y que abre y ofrece oportunidades a quienes vienen a cumplir con los derechos y deberes que nos hacen iguales a todos".
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz