En la noche del pasado viernes
Unos vándalos queman un contenedor de papel y revientan las ventanillas de varios vehículos en Mérida
El presidente de la asociación de vecinos de la barriada El Prado, Gonzalo Alesón, ha explicado que tiene claro que fue un "acto vándalico" y ha condenado los "lamentables hechos sucedidos"
Los vándalos actuaron en la noche de este pasado viernes en la barriada de El Prado de Mérida. Quemaron un contedor de papel y rompieron las ventanillas de varios automóviles que se encontraban aparcados en la vía pública, según ha podido saber El Periódico Extremadura. El presidente de la asociación de vecinos del barrio, Gonzalo Alesón, ha explicado que tiene claro que fue un "acto vándalico" y ha condenado los "lamentables hechos sucedidos". Todo apunta a que el fuego y la rotura de los cristales fueron obras de los mismos vándalos que se desplazaron por la calle Fermín Ramos y alrededores.
Rápida intervención de los vecinos
Los autores de los hechos prendieron fuego al recipiente para cartones y las llamas quedaron muy cerca de dos coches estacionados al lado, que se salvaron por la rápida intervención de los vecinos. Los bomberos sofocaron el incendio. Con estas incidencias, los vecinos afectados han presentado las correspondientes denuncias ante la policía. Los agentes levantaron atestado de los hechos y ahora tratan de descubrir quiénes fueron los causantes de este acto vandálico.
