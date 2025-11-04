Obras en el centro
Aviso a conductores: mañana se corta un carril en una de las avenidas más transitadas de Mérida
Se cerrará de 15.30 a 18.30 horas
Mérida
Un carril de la transistada avenida de Extremadura (dirección calle Almendralejo), en el centro de Mérida, permanecerá cortado de 15.30 a 18.30 horas por las obras que se van a llevar a cabo en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia.
Itenerarios alternativos
Se permitirá el paso de los vehículos por la zona, de forma alterna, pero ante la posibilidad de retenciones en la zona se recomienda utilizar itinerarios alternativos, según ha informado este martes el ayuntamiento de la capital extremeña.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?