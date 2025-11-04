Aviso a conductores: mañana se corta un carril en una de las avenidas más transitadas de Mérida

Un carril de la transistada avenida de Extremadura (dirección calle Almendralejo), en el centro de Mérida, permanecerá cortado de 15.30 a 18.30 horas por las obras que se van a llevar a cabo en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia.

Itenerarios alternativos

Se permitirá el paso de los vehículos por la zona, de forma alterna, pero ante la posibilidad de retenciones en la zona se recomienda utilizar itinerarios alternativos, según ha informado este martes el ayuntamiento de la capital extremeña.