El arte de enseñar a pilotar aviones desde Mérida

Estaba claro que el cielo iba a ser un ingrediente imprescindible en la vida de Luis Lechón. Su tío era militar y trabajaba en el Ejército del Aire. Confiesa que dos de sus mayores entretenimientos de pequeño eran construir maquetas de aviones y observar a los pilotos de combate en sus aeronaves. Pocos saben tanto de este mundo en Extremadura como Lechón. Piloto, instructor de vuelo, presidente del Aeroclub de Mérida y del de Sierra de Alange (ambas organizaciones son sin ánimo de lucro). Con muchas horas de vuelo a sus espaldas, este entusiasta de la aviación, vive su día a día con ilusión, con la templanza que le da ver las cosas desde las alturas y cuyo objetivo es compartir y enseñar su pasión a cualquier persona.

La atención es fundamental

La formación, el disfrute de los socios y atraer visitas a la región son la columna vertebral del aeródromo emertiense y del único hidropuerto civil de toda la Peníndula Ibérica que se encuentra ubicado en el embalse alangeño. Este hombre es el único profesor que hay actualmente en España de hidroaviones. También enseña a pilotar aviones deportivos. Lechón se adapta a la perfección a las necesidades de sus alumnos. "La atención en el pilotaje es fundamental, ya que el peligro siempre está ahí, y lo cierto que un accidente puede acabar con tu vida. Por eso, como instructor tienes que ser un poco psicólogo, conocer al alumno, cómo recibe los mensajes y sus circunstancias, insisto en la seguridad...", ha manifestado.

Un hobby

"Aquí le he enseñado a más de uno a quitarse el miedo a volar y han terminado conviertiéndose en piloto. Ese temor a volar viene casi siempre al desconocimiento, porque el hombre está pensado para moverse en plano con los pies en la tierra y no por el aire en tres dimensiones", ha explicado el experto surcador de las nubes a El Periódico Extremadura. "Para mi esto es como un hobby, estoy deseando de que lleguen los lunes para recibir a los aprendices (vienen de todos los puntos del país) y prepararles. Me gusta ver cómo evolucionaban y al final lo hacen de maravilla", ha destacado con una sonrisa en la cara.

Construye sus propias aeronaves

A la vista está que Luis es un amante de lo que hace y disfruta al máximo con ello. Como era de esperar, todavía hay más sorpresas sobre él. Lechón construye desde cero sus propios aviones. "He hecho 12 y todos ellos vuelan perfectamente", ha señalado satisfecho. Por último, Luis ha apuntado que "antiguamente solamente pilotaban las aeronaves los ricos o gente que tuviera familia trabajando en el sector de la aviación, pero desde hace un tiempo atrás puede volar quién lo deseé. Un pequeño avión deportivo te cuesta menos que un coche y esta bonita afición se encuentra al alcance de todo el mundo".