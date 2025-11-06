Accidente laboral
Trasladan al Hospital de Mérida a un trabajador que se golpeó en la cabeza al caerse de un andamio
El hombre sufrió un trauma craneal y renal
Mérida
Un trabajador de 53 años ha resultado herido con un trauma craneal y renal al caerse de un andamio, a una altura de dos metros, según han informado del centro de emergencias 112 Extremadura. Las mismas fuentes han señaldo que el accidente laboral se produjo sobre las 12.30 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud que, tras una primera asistencia, llevó al varón hasta el Hospital de Mérida.
