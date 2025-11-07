En la Puerta de la Villa
Un 'escape room' en Mérida promueve la reflexión contra la violencia machista
Los asistentes deberán resolver enigmas, acertijos y pruebas para resolver un misterio
Las plazas, que son limitadas, requieren inscripción previa
Carolina León
Un 'escape room' en Mérida promoverá la reflexión contra la violencia machista. Organizado por el Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social (Crisol), 'El silencio de Elena' ofrece una "experiencia inmersiva" con el objetivo de generar conciencia frente a la violencia machista.
Durante 90 minutos, los participantes deberán resolver enigmas, acertijos y pruebas para "adentrarse" en la vida de Elena, una arqueóloga residente en Mérida que "guarda" un secreto. Así, esta actividad no consiste solo en "resolver los misterios, sino también comprender las señales de la violencia y fomentar una mirada activa frente a esta realidad social", según ha indicado el ayuntamiento en una nota de prensa.
Fecha y hora
Este 'escape room' se celebrará el próximo 27 de noviembre en la Puerta de la Villa de la capital extremeña, a las 11.30 horas. Además, el grupo ganador recibirá un cheque regalo que podrán canjear posteriormente.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y tiene como objetivo promover la reflexión y la empatía frente a la violencia machista.
Reserva de plazas
Cabe recordar que las plazas son limitadas por lo que se requiere inscripción previa. La reserva de plazas se podrá realizar por vía telefónica o por correo electrónico del Programa Crisol.
