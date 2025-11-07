El nuevo plan de inclusión de Mérida pondrá el foco en las nuevas tecnologías y la formación de los funcionarios

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión, ya se encuentra trabajando en la elaboración del III Plan de Inclusión de la ciudad de Mérida, que pondrá el foco en las nuevas tecnologías y la formación de los funcionarios, con el fin de conseguir que Mérida sea "una ciudad para todas las personas y seguir avanzando en accesibilidad", según ha señalado su delegada, Susana Fajardo, en nota de prensa.

Este tercer plan será una continuación del segundo, que ha supuesto un avance "significativo" en la promoción de una ciudad "más accesible, igualitaria e inclusiva", que responde a las necesidades reales de las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Aun así, a su juicio, para conseguir estos objetivos era necesario realizar la valoración del segundo plan de inclusión y seguir trabajando en las medidas que contendrá el tercer plan de inclusión, "que va a seguir una misma línea de trabajo".

En concreto, ha detallado, los pilares de este proyecto serán los objetivos de desarrollo sostenible, la legislación y los derechos de las personas con discapacidad y una serie de medidas transversales a todas las delegaciones "para seguir consiguiendo que Mérida sea una ciudad para todas las personas, para seguir avanzando en accesibilidad y para seguir siendo reconocidos".

Balance positivo

Asimismo, el ayuntamiento también ha subrayado el "positivo balance" del segundo plan de inclusión, en el que se recoge que se han cumplimentado 65 medidas de un total de 98 previstas. "Este resultado pone de manifiesto un progreso notable y constante, reflejando el compromiso y esfuerzo invertidos hasta el momento", ha resaltado. Unos esfuerzos, ha continuado, que han sido reconocidos más allá del ámbito local, "colocando a Mérida como un referente destacado en materia de inclusión y accesibilidad".

Entre ellos destacan la designación de la ciudad como finalista en la fase nacional del Premio Ciudad Europea Accesible 2023 o la concesión del 'Premio Reina Letizia', que sitúan a la ciudad "en la vanguardia de la accesibilidad en toda la región de Extremadura, destacando el compromiso institucional y la efectividad de las acciones desarrolladas".

Base sólida para futuras ediciones

Los resultados obtenidos y la experiencia adquirida con este plan, ha indicado Fajardo, ofrecen una base sólida para la planificación y ejecución de futuras ediciones, "que deben continuar profundizando en la eliminación de barreras, la sensibilización social y el fortalecimiento de redes de apoyo". Por ello, se plantea la necesidad de integrar nuevas tecnologías, fomentar la formación continua del personal público y seguir involucrando a la comunidad y a las organizaciones especializadas, para asegurar que la inclusión sea un eje prioritario y permanente en el desarrollo urbano y social de Mérida.

Finalmente, la delegada ha insistido en que la consolidación de una cultura inclusiva permitirá garantizar que todas las personas, sin excepción, "puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida de la ciudad, sentando las bases para un futuro más equitativo, humano y sostenible".