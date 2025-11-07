Estas son las 15 carrozas que participarán en la Cabalgata de los Reyes Magos de Mérida

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, cada vez queda menos para el día más esperado entre los niños. Así, el ayuntamiento ya ha anunciado las 15 carrozas de las distintas asociaciones que participarán en Cabalgata de Reyes de Mérida 2026, de las 17 presentadas, que se fijaron con una subvención de 1.800 euros.

En concreto, las carrozas serán las de Plena Inclusión (Peter Pan y el País de Nunca Jamás); Asociación Vecinal María Auxiliadora (La vida del Rantocito Pérez); Asociación Vecinal Virgen de Fátima; Las Abadías (Robin Hood); Comparsa los Nuevos Cariocas (La Casita de Jengibre); la Asociación Vecinal Luis Chamizo (Barriada de San Juan) (Todos Somos Superhéroes); y la Asociación Vecinal de Nueva Ciudad (El Tren de la Navidad).

Completan la lista

Completan la lista las carrozas de la Federación AA.VV. Augusta Emérita (Heraldo Real); Asociación Vecinal Nuestra Señora de la Antigua (Navidad en Minecraft); Asociación Cultural Los San Isidro (Súper Mario Bros); Asociación Cultural Pisando Fuerte (La Estrella de la Ilusión); y la Asociación Niños Felices de Extremadura (Cuento del Bosque de las Hadas), así como Opolorum (Monstruos S.A); Asociación vecinal Montealto (Soldadito de Plomo); Asociación Vecinal La Corchera (Ratatouille); y la Asociación vecinal Plantonal de Vera (Los Piratas Plantoneros).

Tras esta selección, no se han aceptado las propuestas de la Asociación vecinal San Andrés y la Asociación vecinal Juan Canet.

Plazo abierto

Finalmente, el ayuntamiento recuerda que todavía está abierto el plazo para que las entidades privadas, que no reciben subvención, soliciten su participación en el desfile.