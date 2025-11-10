Mérida lleva a los institutos una campaña de concienciación para acabar con los delitos de odio en redes sociales. El delegado de Migraciones, José Ángel Calle, ha presentado este lunes la segunda fase de 'Mérida Escucha, Entiende y Respeta', una iniciativa dirigida a la población juvenil con el objetivo de buscar la reflexión y el fomento de los valores educativos y pedagógicos, además del diálogo y el respeto por los Derechos Humanos. Este proyecto, que se ha realizado en colaboración con los creadores artísticos Kike Pastrana (kikepastrana.com) y Álvaro Rodríguez (usuario.studio), consta de dos partes, una primera, de sensibilización, con diferentes acciones en redes sociales y en la calle, y otra segunda, de concienciación en centros educativos de la ciudad.

Protagonizado y dirigido por y para los jóvenes

Bajo esa premisa se impulsa la segunda fase de esta campaña, protagonizada y dirigida por y para personas jóvenes, con un lenguaje "cercano, visual y juvenil", en la que se buscan "apelaciones al diálogo y a acercar posiciones" frente a las posturas de desinformación, confrontación y de odio que existen en los espacios donde conviven hoy día las y los jóvenes, en referencia a las redes sociales.

Respecto a la implantación de esta segunda fase de la campaña, el delegado ha explicado que se pretende generar un espacio de coordinación con los centros de Educación Secundaria de la ciudad, donde se encuentra el target, "la población en la que queremos intervenir" a través de distintas actividades y dinámicas como murales urbanos, acciones musicales y de merchandising, entre otras. Todo ello, ha sostenido, de manera que contribuya a seguir ahondando en esta "reflexión necesaria para erradicar la homofobia, el machismo, el racismo y cualquier otra forma de exclusión que pueda darse en nuestra ciudad", ha advertido.

Cinco centros

Asimismo, Calle ha resaltado que son cinco los centros educativos de la ciudad que colaborarán con esta iniciativa, que comenzará mañana martes, 11 de noviembre, y se extenderá hasta el próximo mes de diciembre: el I.E.S. Santa Eulalia, el I.E.S. Extremadura, el I.E.S. Emérita Augusta y el I.E.S. Sáez de Buruaga.

En la presentación también han estado presentes uno de los creadores artísticos de esta campaña, Álvaro Rodríguez (usuario.studio), y los docentes del I.E.S. Extremadura José Luis Cárdenas, profesor del departamento de Imagen y Sonido, y David Castro, secretario y profesor del departamento de Dibujo; así como, la directora y profesora del departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Emérita Augusta, Gloria Morant, y la profesora del departamento de Lengua Castellana y Literatura del mismo centro, María Paredes.

Por su parte, Álvaro Rodríguez ha señalado que las actividades que se desarrollarán en los centros educativos están "alineadas" con la idea principal de esta campaña que radica en el eslogan de la misma, "escuchar, entender y respetar". De este modo, Rodríguez ha puntualizado que esta segunda fase comprende una intervención educativa a través de los carteles de la campaña, una exposición itinerante y diferentes intervenciones artísticas que generen espacios de reflexión y pensamiento crítico entre el alumnado.

"Adecuada y muy necesaria"

Finalmente, los docentes Gloria Morant, directora y profesora del departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Emérita Augusta, y David Castro, secretario y profesor del departamento de Dibujo del I.E.S. Extremadura, han mostrado su apoyo a esta campaña de sensibilización y concienciación "adecuada y muy necesaria" para combatir los delitos de odio y fomentar los valores de respeto, tolerancia y respeto entre la población juvenil.