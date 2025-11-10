La Navidad llega al Teatro María Luisa de Mérida con seis espectáculos y un festival de comedia

La Navidad llegará pronto al Teatro María Luisa de Mérida. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, y la coordinadora del teatro, Amalia Pérez, han sido los encargados de presentar la programación este lunes en rueda de prensa que constará de seis espectáculos para todos los públicos y un festival de comedia con destacados humoristas y monologuistas del panorama nacional.

"Mérida continúa consolidándose como un referente cultural vivo y activo durante todo el año, demostrando que la cultura no se detiene en la ciudad", ha destacado el delegado, quien ha subrayado que el Teatro María Luisa, "un espacio recuperado recientemente, se está afianzando como un eje cultural y un lugar de encuentro para los emeritenses".

Humor, música y fantasía

Asimismo, ha recalcado que la programación navideña tendrá espectáculos "que combinarán humor, música, fantasía y danza", al tiempo que ha resaltado la iniciativa del primer festival de comedia 'Qué risa María Luisa', que tiene el objetivo de posicionar a Mérida como punto de referencia nacional para el humor y las artes escénicas contemporáneas.

"El compromiso del Ayuntamiento se traduce en hechos concretos para asegurar que el Teatro María Luisa sea un espacio abierto, diverso, sostenible y que acerque la cultura a todos los públicos", ha apuntado. En ese sentido ha mencionado la reciente incorporación del teatro a la Red Platea, la instalación de un sistema profesional de cine y la recuperación del espacio contiguo de la Torre Albarrana para ampliar sus posibilidades.

"Superconcierto" y otros montajes

Por su parte, Amalia Pérez, coordinadora del teatro, ha añadido que la oferta de Navidad incluye seis propuestas de gran formato con un "superconcierto" de la banda Swing Ton Ni Song, y montajes como 'Las cuatro estaciones ya no son lo que eran', 'La fábrica de las maravillas' o 'El Lago de los Cisnes', "el gran ballet por excelencia y el más representado en la historia de la danza". De igual manera, ha invitado al público "a regalar cultura y a disfrutar de este primer festival de comedia, que espera convertirse en un evento anual con su nombre fabuloso".

La programación

Para este mes de noviembre, la programación incluye una masterclass sobre técnicas del cajón en el flamenco, impartida por Rubem Dantas, el día 15 a las 11.00 horas. En cuanto al festival de comedia, el día 28 tendrá lugar la primera función, 'Diva de barrio', de la mano de Isabel Rey a las 20.30 horas.

El resto de espectáculos se sucederán durante los meses de diciembre, enero y febrero hasta finalizar en marzo.