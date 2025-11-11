Andy, sobre su pelea con Lucas tras su concierto en Extremadura: "Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo y hubo objetos voladores"

El enfrentamiento que tuvieron Andy y Lucas en el concierto del pasado mes de mayo en Arroyo de San Serván fue la gota que colmó el vaso en la relación profesional (y personal) de los artistas. Andy, el que era cantante del histórico dúo español, ha contado en el programa de 'El Hormiguero' de este lunes por qué se produjo la disputa que marcó su clara separación como grupo.

El 2 de mayo los gaditanos ofrecieron un show en el pabellón municipal de la localidad pacense con motivo de las Ferias Patronales de la Santa Cruz ante más de mil personas. "Yo le veía muy agobiado, muy nervioso. Nos subimos al escenario y yo me puse a decir tonterías, para animar. En un momento dado me dijo 'cállate ya la boca, que tenemos que ser unos profesionales', me pegó una bronca que parecía mi padre", ha rememorado Andy.

El enfrentamiento

Al terminar la actuación, sobre las 23.45 horas, los artistas se dirigieron hacia el camerino, donde se produjo la disputa. "Cuando bajamos del escenario ya me enfrenté a él, gritando los dos, nos tuvieron que separar, físicamente no nos tocamos, pero casi. Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados”, ha confirmado.

Mientras tanto, escuchaban desde fuera al público extremeño pedir una canción más, quienes lograron su masiva petición, pero al escenario solo volvió uno de los dos artistas. En ese momento, Lucas pidió disculpas y explicó que Andy se había caído por las escaleras que daban acceso al pabellón al intentar subirlas para volver a cantar. Tardó unos seis minutos en salir a escena y continuó con el espectáculo después del percance. La versión de Andy en el programa de Antena 3 esclarece más la situación: "Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper de la lesión", asegura el gaditano, tras recordar que "días antes me había hecho daño jugando al fútbol".

Trasladado al Hospital de Mérida

Tras el percance, Andy fue trasladado al Hospital de Mérida, donde permaneció cuatro horas, a cuyo personal manda saludos porque "se portaron super bien" con él. Allí, fue tratado por una rotura de la inserción del abductor en la zona inguinal derecha. Esta lesión muscular, muy característica en futbolistas y deportistas de todo tipo, se produce en la parte interna del muslo, donde se insertan los músculos abductores en el hueso de la pelvis. Suele ocurrir por una tensión excesiva en el músculo, como movimientos bruscos, golpes o cambios de dirección.

El artista señala que Lucas le pidió disculpas, "pero lo que viví allí no fue de amigos". Desde ese mes, Andy asegura que no han intercambiado una palabra. "Son terceras personas los que me informan de todo", ha especificado.

Problemas económicos

Antes de esto, la situación entre ellos ya era fría y tensa debido a motivos económicos. "Cuando nosotros salimos de Sony, él se hace cargo de todo y yo no veo las cuentas, él tenía su S.L y yo la mía, tuve que cerrar la mía y él se encarga de hacerlo todo con la suya, factura todo y no veo los números, tengo que confiar en su palabra", ha explicado. Andy afirma entonces que no ha recibido dinero "ni de las escuchas de Spotify ni de YouTube, nada".

Lo mismo ha ocurrido con el último concierto que dieron como dúo en el Palacio Vistalegre de Madrid el 10 de octubre, sobre el que asegura que, "aunque no tiene los números exactos", "hay una recaudación de 250.000 euros, y a mí lo que me liquidan no llega a 10.000 euros".