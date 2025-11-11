Academias y escuelas de baile
La semana más flamenca en Mérida: actuaciones, exposiciones y una masterclass del arte "más puro y universal"
La programación comenzará este miércoles con la exposición de un concurso de dibujos relacionados con el flamenco
Carolina León
Las academias y escuelas de bailes ofrecen esta semana la séptima edición del programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida', un evento que "ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad", a la que convierte de nuevo en "un escenario del arte más puro y universal que es el flamenco". Así lo ha manifestado durante la presentación el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien ha detallado que este programa gira alrededor del Día Internacional del Flamenco, que es Patrimonio de la Humanidad, a la vez que ha agradecido la implicación de las academias y escuelas de bailes que "trabajan, lo cuidan y son las encargadas de mantenerlo vivo".
Tradición y contemporaneidad
"Es mucho más que un festival, es una forma de decir quienes somos", ha afirmado el delegado de Cultura, para el que se trata de la unión "de dos patrimonios: el flamenco y Mérida, logrando un diálogo entre tradición y contemporaneidad". También ha resaltado "la transmisión entre generaciones, donde los jóvenes aprenden de los grandes, y el público de todas las edades disfruta y practican el flamenco juntos" porque "cuando la cultura sale a la calle es cuando Mérida late con más fuerza".
Por su parte, Yolanda Burgos ha señalado que es "una satisfacción muy grande" poner en marcha este programa de actividades que componen Mérida Flamenca, y ha agradecido el apoyo del ayuntamiento y la gran colaboración de la vecindad emeritense.
La programación
La programación comenzará este miércoles con una exposición de un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias. El jueves, 13 de noviembre, en el teatro María Luisa, se desarrollará el espectáculo 'Ser, sentir, bailar' y al día siguiente habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad. En cuanto al fin de semana, el sábado tendrá lugar la actuación de las escuelas y academias en la Plaza de España, y el domingo será el Flashmob y el Concurso de Sevillanas.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad