La semana más flamenca en Mérida: actuaciones, exposiciones y una masterclass del arte "más puro y universal"

Las academias y escuelas de bailes ofrecen esta semana la séptima edición del programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida', un evento que "ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad", a la que convierte de nuevo en "un escenario del arte más puro y universal que es el flamenco". Así lo ha manifestado durante la presentación el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien ha detallado que este programa gira alrededor del Día Internacional del Flamenco, que es Patrimonio de la Humanidad, a la vez que ha agradecido la implicación de las academias y escuelas de bailes que "trabajan, lo cuidan y son las encargadas de mantenerlo vivo".

Tradición y contemporaneidad

"Es mucho más que un festival, es una forma de decir quienes somos", ha afirmado el delegado de Cultura, para el que se trata de la unión "de dos patrimonios: el flamenco y Mérida, logrando un diálogo entre tradición y contemporaneidad". También ha resaltado "la transmisión entre generaciones, donde los jóvenes aprenden de los grandes, y el público de todas las edades disfruta y practican el flamenco juntos" porque "cuando la cultura sale a la calle es cuando Mérida late con más fuerza".

Por su parte, Yolanda Burgos ha señalado que es "una satisfacción muy grande" poner en marcha este programa de actividades que componen Mérida Flamenca, y ha agradecido el apoyo del ayuntamiento y la gran colaboración de la vecindad emeritense.

La programación

La programación comenzará este miércoles con una exposición de un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias. El jueves, 13 de noviembre, en el teatro María Luisa, se desarrollará el espectáculo 'Ser, sentir, bailar' y al día siguiente habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad. En cuanto al fin de semana, el sábado tendrá lugar la actuación de las escuelas y academias en la Plaza de España, y el domingo será el Flashmob y el Concurso de Sevillanas.