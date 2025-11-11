La Zarza cifra en 200.000 euros los daños municipales tras el tornado

El Ayuntamiento de La Zarza cuantifica en 200.000 euros los daños sufridos en bienes municipales tras el paso del fenómeno meteorológico que afectó al municipio el pasado 5 de noviembre. Las primeras estimaciones se centran en desperfectos en infraestructuras, edificios públicos y equipamientos urbanos, aunque el alcalde, Francisco Farrona, advierte de que los daños económicos podrían aumentar conforme avancen las valoraciones. «No me atrevería a dar una una cifra, porque todavía estamos cuantificando los deterioros, pero mínimo, solo los bienes municipales, serían unos 200.000 euros», explicó Farrona, quien destacó que, en ese sentido, el ayuntamiento se encuentra trabajando en la recopilación de información y documentación sobre los daños sufridos por los vecinos y el propio consistorio.

Peticiones a los seguros

De esta forma, indicó que el pasado viernes dos meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) visitaron la localidad para valorar la situación. Los técnicos revisaron vídeos de las cámaras municipales, fotografías aportadas por los vecinos y material grabado por el propio ayuntamiento mediante un vuelo de dron realizado el día posterior al suceso. «Ese informe nos va a valer mucho para ayudar a los vecinos con las distintas peticiones a sus seguros, porque la cobertura que cada uno tiene creemos que va a ser muy diversa», aseguró Farrona.

Asimismo, el alcalde añadió que ayer el Ayuntamiento puso a disposición de los afectados una ficha de registro para que puedan aportar fotografías e información sobre los daños sufridos en viviendas, vehículos y explotaciones agrícolas —especialmente en los olivos arrasados por el viento—que permita conocer el número total de incidencias. Con toda esta información, el consistorio pretende elaborar un informe para solicitar a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España la apertura de líneas de ayuda, tanto para vecinos con seguro como para aquellos que no cuentan con cobertura, señaló.

Preocupación y atención

Por otro lado, el alcalde agradeció la atención del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien, «preocupándose de la situación», se puso en contacto con él la misma tarde del fenómeno y visitó La Zarza al día siguiente «para darse una vuelta por las calles y ver que lo que había pasado in situ», así como del consejero de Gestión Forestal, José Ramírez. Sin embargo, lamentó la falta de comunicación por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señalando que «hubiera agradecido no que hubiese venido, pero al menos una llamada interesándose por los vecinos de La Zarza».

Cabe destacar que «este tornado», tal y como lo calificó Farrona, coincidió con el episodio de lluvias y viento que azotó buena parte de Extremadura, donde se activó la alerta naranja por fuertes precipitaciones. Este fenómeno meteorológico atravesó la población entre las 14:30 y las 15:00 horas sin provocar daños personales, aunque sí dejando importantes destrozos materiales. n