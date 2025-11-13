Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón

La Policía Nacional ha desarticulado nuevamente un punto de venta de droga que se había reactivado en el barrio de San Lázaro de Mérida con la detención de dos mujeres y un hombre, de entre 43 y 60 años y con antecedentes. En el marco de la operación Mantis, iniciada hacía varios meses, agentes encargados de la represión del tráfico de sustancias estupefacientes averiguaron que en la calle Plasencia de esta barriada se había reactivado un punto de venta, "muy activo", de sustancias estupefacientes. Los agentes realizaron diversas gestiones, como vigilancias discretas sobre la citada zona en cuestión, lo que les permitió averiguar el nuevo modus operandi utilizado con el objetivo de evitar posibles acciones policiales.

Un coche de la Policía Nacional. / Policía Nacional

Droga incautada

"Los compradores se adentraban en las escaleras del inmueble, donde los investigados hacían entrega de las dosis de sustancia estupefaciente a través de un balcón del domicilio, a cambio de dinero", ha manifestado el cuerpo policial en un comunicado de prensa. En el dispositivo se han intervenido 20 gramos de cocaína, 12 gramos de heroína, medicamentos utilizados como sustancia para el corte de la droga y diversos útiles necesarios para la venta de los estupefacientes.