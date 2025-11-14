Malvaluna se vuelca con el 25N en Mérida y despliega una programación amplia y reivindicativa

La historiadora del arte Eugenia Tenenbaum impartirá el próximo 20 de noviembre en Mérida una ponencia sobre la representación de las mujeres en el ámbito artístico, en el marco de las actividades programadas por la Asociación Malvaluna con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La misma, titulada 'Historias de mujeres, historias de violencias', tendrá lugar a las 17.30 horas en el Centro Cultural Alcazaba y estará precedida, el 19 de noviembre, de un seminario online sobre las violencias machistas digitales que, advierte Malvaluna Mérida, también atraviesan a las aplicaciones de citas y plataformas como OnlyFans. A su vez, pese a que aún se desconoce el cartel y la hora de inicio, el 25 de noviembre partirá desde la plaza de España hasta el Templo de Diana la tradicional manifestación para denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres. Posteriormente, se procederá a la lectura del manifiesto.

Vulnerabilidades

"Es muy triste, pero todos los años seguimos reivindicando lo mismo: que a las mujeres nos siguen asesinando y maltratando en todas las esferas y contextos de la vida", ha lamentado en la presentación, este viernes, de las acciones previstas por Malvaluna en Mérida para el 25N la técnica de igualdad de la asociación Alba Redondo Mesa. Así, según ha avanzado Redondo, la jornada recordará a las asesinadas, así como protestará contra el "abandono institucional" que, ha asegurado, enfrentan algunas mujeres víctimas de algunas violencias, cuyas "vulnerabilidades" no son tenidas en cuenta.

Estar en la calle

"Ahora más que nunca el movimiento feminista debe estar en las calles, en política, en las conversaciones... en todas partes, porque cada vez están creciendo más los discursos negacionistas y violentos contra las mujeres", ha alertado la técnica de igualdad remarcando, acto seguido, la importancia de que los "compañeros" señalen las violencias cuando sean testigos de ellas y tengan presente que "el cambio social, también pasa por ellos". En la rueda de prensa de presentación de las acciones de Malvaluna en Mérida para el 25N, también ha intervenido la concejala de Igualdad, Ana Aragoneses, quien ha reivindicado como "responsabilidad colectiva" de toda la localidad la lucha contra todas las formas de violencia machista.

Campaña de Mupis

"Necesitamos el compromiso de instituciones, de asociaciones como Malvaluna y de la ciudadanía para seguir construyendo una Mérida más justa, más segura y más igualitaria", ha insistido Aragoneses. Cabe señalar que el mismo 25 de noviembre será lanzada una campaña de Mupis en seis puntos distintos de la ciudad, la cual versará sobre plataformas como OnlyFans y la violencia sexual, y se mantendrá hasta el 7 de diciembre. Finalmente, el 27 de noviembre, a las 09.30 horas, tendrá lugar un encuentro con emprendedoras bolivianas que versará sobre el cambio climático, la sostenibilidad y cómo las mujeres se erigen como las principales precursoras del cuidado de la tierra. En la actividad se colaborará con Alianza por la Solidaridad.

