Sergio Dalma y Ana Torroja, los primeros artistas confirmados del Stone&Music Festival de Mérida 2026

El Stone&Music Festival de Mérida calienta motores de cara al año que viene y vuelve con fuerza. Sergio Dalma y Ana Torroja son los primeros artistas confirmados para la undécima edición del certamen musical. Sus actuaciones en el Teatro Romano tendrán lugar el 6 de junio (Sergio Dalma) y el 27 de junio (Ana Torroja), siendo la primera vez para ambos en este evento.

Venta de entradas

Las entradas para los dos conciertos se pondrán a la venta el lunes 17 de noviembre a las 11:00 horas. Podrán adquirirse en la web oficial del festival (stoneandmusicfestival.com) y durante el mismo lunes también en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La organización del festival recuerda la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas innecesarios.

'Ritorno a Via Dalma'

Así, Sergio Dalma llegará al Teatro Romano el 6 de junio de 2026 presentando 'Ritorno a Via Dalma', el álbum número 23 de su extensa trayectoria musical con el que vuelve a homenajear a la música italiana, siempre con su sello personal e inconfundible, según ha informado el festival. El artista estará acompañado de siete músicos con los que "sumergirá a los espectadores en un viaje por Italia a través de la música", y en esta ocasión, además, lo hará en un escenario de herencia romana que es Patrimonio de la Humanidad, por lo que se espera que sea una fecha muy especial dentro de su gira.

'Se ha acabado el show' y 'La Maleta'

Por su parte, el 27 de junio será el turno de una de las grandes voces del pop en español, Ana Torroja, quien parará en la capital extremeña presentando un álbum que verá la luz en los próximos meses. 'Se ha acabado el show' y 'La Maleta' son los dos sencillos que ya se conocen de este nuevo trabajo. La cantante es recocida tanto por haber sido la vocalista del grupo Mecano, como por una exitosa carrera en solitario que comenzó hace casi 30 años. En 2023 recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy en reconocimiento a una sólida trayectoria artística a la que en el mes de junio sumará un nuevo hito con su actuación en el Teatro Romano.