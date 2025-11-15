Suceso
Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
Todos han sido trasladados al Hospital de Mérida
Tres personas han resultado heridas este sábado en un accidente en la autovía cerca de Mérida. Sobre las 8.00 horas, se producía una salida de vía con impacto de un vehículo en el que viajaba una familia de cuatro personas, concretamente en el punto kilométrico 617 de la A-66.
Los servicios de emergencia se han trasladado al lugar para atender a los heridos. Una mujer de 48 años ha sido la que peores lesiones ha sufrido, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Mérida en estado grave. También han resultado heridos un varón de 43 años y un menor de 15 años, quienes han sido también trasladados al hospital en estado menos grave y leve, respectivamente.
Además de efectivos del SES, en el operativo han intervenido bomberos del CPEI de Mérida y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
La Guardia Civil se hace cargo del suceso y práctica e instruye diligencias del mismo.
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río
- La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes
- ¿Quieres trabajar en Iberocio? La feria de la infancia de Badajoz busca personal
- La autovía A-81 da un paso más: luz verde a la declaración ambiental del tramo Badajoz-Zafra
- El Ayuntamiento de Badajoz promocionará a 34 empleados públicos y creará 3 nuevos puestos de trabajo
- La lluvia no frena el dulce estreno de la nueva sede de La Crónica de Badajoz
- El edificio Presidente de Badajoz se reinventa: llegan 10 apartamentos turísticos de última generación