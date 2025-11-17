Mérida se planta ante el negacionismo: "La violencia machista no es una opinión, es un hecho"

La delegada de Igualdad de Mérida, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes la campaña institucional de sensibilización de cara al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) bajo el lema 'Mérida con la verdad'. El objetivo principal es reivindicar la realidad de la violencia machista, amparada en datos oficiales, y confrontar los discursos que buscan "trivializar el dolor de las mujeres" y negar su existencia.

Aragoneses ha calificado el 25N como una fecha de "memoria, de denuncia y de compromiso", fundamental para recordar a las 1.327 mujeres asesinadas desde 2003 –35 en lo que va de año–, y para acompañar a las supervivientes y a sus familias.

"La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Una violación de derechos humanos y un ataque directo a la dignidad de las mujeres por el mero hecho de serlo", ha deplorado la delegada.

¿De qué lado estás?

La campaña se articula como una respuesta directa a lo que la delegada ha denominado como "afirmaciones de fuentes no oficiales" que "desacreditan a quienes trabajan con las víctimas" y faltan al respeto a las mujeres asesinadas.

El lema se materializó inicialmente en una lona instalada en el ayuntamiento con la pregunta "25N ¿de qué lado estás?", buscando una reflexión en la ciudadanía sobre qué postura tomar frente a este problema social.

"El objetivo de esta campaña es estar al lado de aquella realidad que muestran los datos estadísticos de fuentes oficiales y verifican la verdad de que la violencia machista, la violencia hacia las mujeres, existe", ha enfatizado Aragoneses.

En este sentido, la delegada ha reiterado el "compromiso inquebrantable" del equipo de gobierno con el avance de "políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas" y que garanticen una respuesta "integral, eficaz y especializada".

Aragoneses concluyó asegurando que "la violencia machista no es una opinión, es un hecho, y combatirla no es una cuestión de ideología, sino de derechos humanos", instando a toda la ciudadanía de Mérida a sumarse a la defensa de la verdad y la igualdad, según informa el Ayuntamiento en una nota.