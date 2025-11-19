De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

Sin música no hay fiesta, y en esta ocasión será la radio quien marque el ritmo con sus mejores canciones. El evento musical '¡Hola Mérida, arranca la Navidad con Europa FM!' llega por primera vez el sábado 29 de noviembre a capital extremeña, donde se celebrará en la plaza de España, de 18.00 a 24.00 horas, con música para toda la familia, especialmente para el público joven. Se trata de evento de carácter gratuito que contará con regalos, sorpresas y animación, que ha sido presentado hoy por las ediles Ana Aragoneses y Laura Iglesias, junto al director regional de Atresmedia Radio Extremadura, Paco Vadillo.

Cañón de nieve artificial

Este evento, organizado por AtresMedia y patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, tiene como objetivo inaugurar la programación navideña de la ciudad y acercar al público tanto "los éxitos actuales como aquellos favoritos de años anteriores, siempre con una gran dosis de energía positiva y con espacios pensados para todas las edades", ha explicado Aragoneses. Así, el DJ de Producciones Artísticas Yorik, comenzará a las 18.00 horas, y habrá un cañón de nieve artificial para los más pequeños, tras lo cual, a las 19.00 horas, la DJ emeritense Amanda Gris pinchará temas más comerciales.

Presentación de la actividad musical. / Ayuntamiento de Mérida

Hostelería y comercio local

A partir de las 20.00 horas, los colaboradores de 'Cuerpos Especiales', del programa de la cómica Eva Soriano, Javi Sánchez, Xavi Alfaro y Nia, ofrecerán su sesión hasta las 00.00 de la noche con los temas más actuales. Aragoneses ha indicado que la iniciativa persigue por un lado atraer al público de localidades de toda la región para que pasen el día en Mérida, "consumiendo en el comercio local en unas fechas tan importantes y, especialmente, en la hostelería de la ciudad".

"Participar, bailar y disfrutar"

Asimismo, también se pretende dar respuesta a la demanda de los jóvenes emeritenses "de contar con más actividades lúdicas y musicales", ha señalado. Del mismo modo, el director de AtresMedia Extremadura, Paco Vadillo, ha expresado su deseo de que esta "fiesta se convierta en una tradición" y ha animado a la ciudadanía a "participar, bailar y disfrutar".