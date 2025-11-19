Del 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre
Sorteazo en Mérida por apoyar al comercio de proximidad: así optarás a uno de los 35 carros de la compra
El ayuntamiento busca acercar los negocios de toda la vida al público joven
En unos tiempos en los que internet gana cada día más seguidores, todavía hay jóvenes que compran en sentido opuesto a esta tendencia y apuestan por las tiendas de toda la vida. Por ello, el Ayuntamiento de Mérida ha lanzado la segunda edición de la campaña 'Make Comercio Local Cool Again - Hagamos grande el comercio local', con el objetivo de atraer al público más adolescente y juvenil hacia el comercio de proximidad, en la que sorteará 35 carros de la compra de la marca Rolser, personalizados con símbolos característicos de la capital extremeña. El sorteo, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la edil de Comercio, Laura Iglesias, se realizará a través de las redes sociales del consistorio con 10 carros, mientras que los otros 25 restantes se asignarán mediante tickets de compra en cualquier establecimiento, rellenando un formulario.
Black Friday y Navidad
En concreto, la segunda fase de la campaña comenzará el próximo 21 de noviembre y estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2025, ambos inclusive, "coincidiendo con fechas clave como son el Black Friday y Navidad, para fomentar el comercio local", ha asegurado Iglesias. En su intervención, la edil ha destacado el éxito de la primera fase de la campaña, que alcanzó más de 90.000 visualizaciones en TikTok e Instagram y llegó a casi 50.000 cuentas, y se presentaron un total de 310 tickets de compra en los negocios de la ciudad. Por ahora, vuelven a apostar por el comercio de proximidad, para "acercar a las nuevas generaciones y consolidarlo como motor económico de nuestras barriadas", ha señalado. Finalmente, la concejala ha resaltado la importancia de que los jóvenes consumidores "elijan el comercio local como su primera opción para la Navidad que se acerca y ha expresado su deseo de que esta segunda edición tenga el mismo éxito que la primera".
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas