Un motorista de 28 años resulta herido grave por una salida de vía en Valverde de Mérida
El accidente ha ocurrido en la carretera BA-125 y el joven fue evacuado al Hospital de Mérida
Un motorista de 28 años ha resultado herido grave este sábado al sufrir una salida de vía en el kilómetro 4,5 de la BA-125, en el término municipal de Valverde de Mérida, según el informe de incidentes del Centro 112 de Extremadura.
El accidente se produjo a las 11.21 horas, momento en el que varios avisos alertaron al centro de emergencias de que una motocicleta había salido de la calzada. Hasta el lugar se desplazó una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), además de una patrulla de tráfico de la Guardia Civil.
Según la reseña del 112, el motorista fue encontrado politraumatizado y en estado grave, por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Mérida.
El informe no recoge otras consecuencias ni la implicación de otros vehículos.
