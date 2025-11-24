Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica

Faltan unos pocos días para que se enciendan las luces de Navidad en Mérida (el próximo viernes a las 19.00 de la tarde) y la magia se apodere de todos los espacios de la ciudad. Para después del espectacular encendido, el ayuntamiento emeritense ha presentado este lunes un amplio y denso programa de actividades navideñas para todos los públicos y edades. Durará más de un mes y cuenta con 130 pasatiempos. Pequeños y mayores podrán disfrutar de adornos luminosos (con más de un millón de bombillas led), un mercado, atracciones, exposiciones, varios conciertos, así como de la proyección de un novedoso espectáculo de imagen, luz y sonido sobre la fachada del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre.

Festividad de la Mártir Santa Eulalia

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha informado también sobre la festividad de la Mártir Santa Eulalia y ha adelantado que contará con un nuevo recorrido. Pero volvamos a la Navidad: "Volveremos a tener la iluminación navideña más atractiva de Extremadura, que será un foco para atraer turistas y dinamizar en el comercio de las empresas locales", ha asegurado. En total serán más de un centenar actividades las que se desarrollen en distintos puntos de la capital extremeña.

Presentación de la programación navideña. / Ayuntamiento de Mérida

Tres zambombás

Tras el encendido, la plaza de España acogerá el concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Bang; y el sábado, a partir de las 18.00 horas, se celebrará el evento de Europa FM 'Hola Mérida' para dar la bienvenida a la Navidad. Habrá tres zambombás durante estas fechas en la plaza de España y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, las preuvas infantiles y adultas el 29 de diciembre, tanto por la mañana como por la tarde-noche. Cabe destacar que la Niña Pastori le cantará a la Navidad emeritense con un increíble show en el Palacio de Congresos (27 de diciembre).

Belén municipal

Asimismo, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el Belén municipal, que, en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida, se inaugura el 4 de diciembre, mientas que el misterio de tamaño natural del patio noble de la Asamblea de Extremadura será inaugurado este viernes. Por otro lado, además de la San Silvestre el 30 de diciembre, más de veinte colectivos trabajan en la preparación de la cabalgata de los Reyes Magos que se celebrará el 5 de enero del año 2026. Finalmente, este viernes, 28 de noviembre, se inaugurará el mercado navideño en el parque López de Ayala (conocido como parque de los Enamorados), con el objetivo de fomentar el comercio local y los artesanos y estará abierto hasta el 5 de enero.