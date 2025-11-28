Por fin ha llegado el día que los emeritenses tanto estaban esperando. Tras una cuenta atrás llena de emoción, y aún soportando el frío propio de diciembre, Mérida ha dado la bienvenida a su Navidad con el encendido de más de un millón de luces LED de colores que hasta el próximo 7 de enero iluminarán las noches de la capital extremeña. El espectáculo se ha llevado a cabo a las 19.00 horas en un acto que se ha coronado, además, con un concierto de Celia Vergara & Abel Trigo y la Big Band Ciudad de Mérida en la plaza de España.

"¡Pero qué bonito!"

Miles de personas de todas las edades han acudido al centro para presenciar el esperado alumbrado, que tiene como protagonista principal el gigantesco regalo en 3D de 12 metros con 22.000 luces led y tubos snowfal que simulan nevadas. "¡Mira, mira, pero qué bonito!", exclamaban algunos padres quienes, entre sus brazos, sostenían a sus hijos con los ojos abiertos y brillantes llenos de emoción. La estructura luminosa, ya convertida en uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad emeritense, no ha dejado de atraer miradas y móviles intentando capturar el momento perfecto.

Mérida da la bienvenida a su Navidad con un millón de luces llena de sonrisas e ilusión / Javier Cintas

Pero este no ha sido el único reclamo para los amantes de esta época tan mágica. A su lado, un segundo regalo en forma de pórtico de 8 metros y las cortinas luminosas instaladas en distintos edificios de la plaza completaban el decorado, transformando el centro en un auténtico escenario navideño. Toda la instalación suma más de 1.023.000 bombillas distribuidas por 52 zonas de la ciudad, iluminando calles y plazas con cálidas tonalidades que invitan a pasear y disfrutar de la Navidad.

Videmapping navideño

Además, la principal novedad de este año será el videomapping navideño que se proyectará en la plaza de España, sobre la fachada histórica del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre, con animaciones y sonido envolvente que ofrecerán una experiencia inmersiva para todos los públicos.

Y ya con el centro completamente iluminado, mañana, sábado día 29 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, se celebrará el evento de Europa FM 'Hola Mérida' para dar la bienvenida a la Navidad. Habrá tres zambombás durante estas fechas en la plaza de España y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, las preuvas infantiles y adultas el 29, tanto por la mañana como por la tarde-noche. Cabe destacar que la Niña Pastori le cantará a la Navidad emeritense con un show en el Palacio de Congresos (27 de diciembre).

Belén municipal

Asimismo, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el Belén municipal, que, en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida, se inaugura el 4 de diciembre, mientas que el misterio de tamaño natural del patio noble de la Asamblea de Extremadura será inaugurado este viernes. Por otro lado, además de la San Silvestre el 30 de diciembre, más de veinte colectivos trabajan en la preparación de la cabalgata de los Reyes Magos que se celebrará el 5 de enero. Finalmente, este viernes, 28 de noviembre, se inaugurará el mercado navideño en el parque López de Ayala, con el objetivo de fomentar el comercio local y los artesanos y estará abierto hasta el 5 de enero del año 2026.