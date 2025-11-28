Fallecimiento
El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
La agrupación local ha confirmado que ha fallecido la noche de este jueves
Carolina León
Mérida
El PSOE de Mérida llora la pérdida de Teresa Marín Benítez, compañera de la formación, quien ha fallecido durante la noche de este jueves, según ha confirmado la agrupación local en sus redes sociales.
A través de una publicación, han señalado que están a la espera de conocer a qué hora será el funeral. Sus restos se están velando en el antiguo tanatorio de Mérida ubicado en la avenida Felipe IV.
Reconocimiento a su valor
Finalmente, han trasladado su sentido pésame a sus familiares y han dedicado unas palabras de reconocimiento a la labor de su compañera. "Quienes trabajan por un mundo más humano, más justo y más solidario dejan una huella imborrable. Teresa nos deja el valor de su compromiso", han concluido.
