La Sala Trajano de Mérida despide noviembre con música de Zahír Ensemble y el teatro clown de Tupá Percusión

La música contemporánea del conjunto sevillano Zahír ensemble y el teatro clown filosófico de la compañía extremeña Tupá Percusión Teatral cerrarán este fin de semana la programación del mes de noviembre de la Sala Trajano de Mérida.

Este viernes 28 de noviembre, a las 20.30 horas, el conjunto Zahír Ensemble presenta una propuesta musical, que forma parte del ciclo Escena Contemporánea, que pone en valor la creación actual y defiende su compromiso con la difusión de las nuevas estéticas sonoras. La formación ofrecerá un concierto que combina excelencia interpretativa con la innovación artística, celebrando la vanguardia musical del siglo XXI.

Cartel del concierto de Zahír Ensemble este viernes en la Sala Trajano de Mérida. / Juntaex

Este grupo cuenta con una sólida trayectoria nacional e internacional participando en festivales destacados como el Taschenopern Festival (Austria), el Musique en Cité(s) (Francia), y en espacios como el Museo Reina Sofía y el Teatro Central de Sevilla, donde ha estrenado obras de Philip Glass, Steve Reich o John Adams, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Segundo espectáculo

El teatro clown para adultos es la otra propuesta en la Sala Trajano para el fin de semana con la representación el sábado 29 de noviembre a partir de las 20.30 horas de la obra 'Baibai' de la compañía Tupá Percusión Teatral, una obra dirigida por Alberto Quirós e interpretada por Javi López, que aborda el tema tabú de la muerte desde la risa y lo sensible.

Durante la representación se acompaña al personaje de Cándido en un viaje de despedida lleno de recuerdos, emociones y reflexiones sobre la urgencia de la vida en un montaje que funde el humor, la consciencia y la emotividad propia del clown adulto. La compañía Tupá Percusión teatral es un referente en la música en directo en Extremadura y cuenta con una trayectoria de espectáculos que exploran la condición humana desde la inocencia del payaso.

Cartel de 'Baibai', la obra de teatro clown filosófico de Tupá Percusión. / Juntaex

Las entradas

Las entradas para estos espectáculos se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y se podrán retirar en la taquilla de la Sala Trajano este viernes en horario de mañana hasta las 13.00 horas y el viernes y sábado en horario de tarde de 18.30 a 20.30 horas.

Además, existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carné de estudiante o carné joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo.