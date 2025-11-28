El Punto de Atención Psicológica de Mérida mantiene abiertos 247 casos de mujeres víctimas de violencia de género

El Punto de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Mérida mantiene abiertos 247 casos de mujeres víctimas de violencia de género, de las que un 33 por ciento, en concreto 74, han acudido a este servicio por primera vez desde el 1 de enero de 2025. Asimismo, la Oficina de Igualdad de Mérida ha realizado un total de 291 intervenciones en lo que va de año a mujeres que han solicitado apoyo y asesoramiento en relación con diversas medidas de carácter social, familiar o laboral, de las cuales 66 son nuevas incorporaciones del presente ejercicio.

Estos datos han sido recogidos en la declaración institucional conjunta firmada por los grupos municipales del Ayuntamiento de Mérida PSOE, PP, XMérida y Unidas por Mérida —Vox no la secundó—, que fue leída por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre celebrado este jueves, tras el usual minuto de silencio.

Rechazo

En ella, el ayuntamiento y los grupos firmantes mostraron su rechazo a todas las formas de violencia machista y reafirman su compromiso de contribuir a erradicar esta lacra considerada "la expresión más extrema de una desigualdad histórica". "Detrás de esta cifra hay un nombre, una historia y una familia rota. No hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia. O estamos con las víctimas o alimentamos el silencio que las desprotege", señaló el alcalde.

Asimismo, sostuvo que según los datos recogidos en el sistema VioGen más de 1.400 menores están en riesgo, por lo que legislar sobre este tipo de violencia es un "clamor social". Además, se refirió a las múltiples formas de violencia de género como las "estructurales y normalizadas", que siguen "condicionando la vida de muchas mujeres", entre ellas, las derivadas de las "desigualdades salariales y laborales, que penalizan la maternidad, limitan oportunidades profesionales y concentran a las mujeres en los sectores más precarizados". También persisten, añadió, prácticas que afectan a su autonomía en ámbitos como el embarazo, el parto o el postparto.

Personas migrantes

Considera igualmente necesario visibilizar las discriminaciones que sufren mujeres migrantes racializadas o en situación administrativa vulnerables, así como el impacto que tienen las desigualdades socioeconómicas en quienes viven con menor acceso a recursos y redes de apoyo. Tampoco se pueden obviar las "violencias simbólicas" que reproducen determinados mensajes y representaciones sexistas, ni el "borrado histórico" de las aportaciones de tantas mujeres que "empobrecen los referentes culturales y democráticos" y que aunque "menos visibles, resultan imprescindibles poder reconocerlas para avanzar hacia una igualdad real y efectiva mediante políticas públicas firmes y eficaces".

El papel de los ayuntamientos

Por otro lado, la declaración subraya que los ayuntamientos son las administraciones públicas "más cercanas" a las personas y desempeñan un "papel fundamental frente a esta lacra" y para seguir avanzando en la defensa de las mujeres "en colegios, en espacios culturales y en lugares de ocio" y, a la vez, reforzar los puntos de atención a la mujer y contribuir a una "mejor coordinación" de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito local. "Debemos convertir nuestras ciudades en barreras frente a la forma más cobarde de violencia, que es el maltrato a las mujeres", y por ello anima a la ciudadanía emeritense a adherirse a esta declaración y sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad "más justa, libre de violencia y verdaderamente igualitaria".

Finalmente, alude a su responsabilidad para denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer, para que "el silencio y la complicidad" no tengan cabida en la sociedad. "Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar, de quienes ejercen la violencia y no en quienes la sufren".