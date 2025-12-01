Programación
Mérida ofrece esta Navidad 570 plazas para ocio infantil con talleres y campamento urbano
El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el próximo 9 de diciembre
El Ayuntamiento de Mérida refuerza su apuesta por el ocio educativo estas Navidades con una programación que suma 570 plazas para el público infantil y amplía las oportunidades de conciliación para las familias. Según ha dado a conocer este lunes la delegada de Juventud, Laura Iglesias, se trata de una cifra "récord" que refleja “el compromiso del equipo de gobierno con ofrecer alternativas de ocio saludable y divertido en los periodos no lectivos, facilitando además la conciliación familiar”.
En concreto, la programación incluye 10 talleres inclusivos dirigidos a niños de 6 a 12 años, con 15 plazas por turno, que se celebrarán en el Centro de Ocio Joven El Economato. Además, este año regresa el campamento urbano de Navidad, con 30 plazas, de las quen 10% están reservadas a menores con discapacidad, reafirmando su carácter plenamente inclusivo. Las actividades se desarrollarán en el mismo centro los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero.
Cabe destacar que las inscripciones para participar en los talleres y en el campamento están abiertas desde este 1 de diciembre y permanecerán disponibles hasta el 9 de diciembre. En este sentido, la delegada ha señalado que si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se llevará a cabo un sorteo público.
Diciembre
• 13.Taller de Decoración Navideña. Turnos: 11:00, 12:00, 17:00, 18:00.
• 19.Taller del Cascanueces. Turnos: 16:30 y 18:30.
• 23. El Taller Secreto de Papá Noel. Turnos: 11:00, 12:00, 17:00h y 18:00.
• 26.Taller Crea y Decora tu Árbol de Navidad. Turnos: 11.00, 12:00, 17:00 y 18:00h.
• 27.Taller Casitas Dulces de Navidad. Turnos: 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00h.
• 29. Taller de Cartas con Corazón. Turnos: 16:30 y 18:30h.
• 30.Taller El establo de los Renos de Papá Noel. Turnos: 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00h.
Enero
• 2. Taller de Bolas de Nieve Mágicas. Turnos: 11:00, 12:00: 17:00, 18:00h.
• 3. Taller Real de los Reyes Magos. Tunos: 11:00, 12:00: 17:00, 18:00h.
• 7. Taller El Año de los Nuevos Deseos. Turnos: 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00h.
