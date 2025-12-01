El fútbol benjamín se dará cita en Mérida para colaborar con los enfermos de parkinson

El campo de María Auxiliadora de Mérida acogerá el 10 de diciembre el II Torneo de Fútbol Solidario Benjamín 'Creando conciencias', una cita deportiva y benéfica que busca recaudar fondos para la Asociación Regional de Parkinson Extremadura. La iniciativa está organizada por el Club Atlético Romano y contará con la participación del Imperio C.P. A.D. Mérida, C.D. La Corchera y, como novedad este año, dos equipos integrados por personas con diversidad funcional, reforzando el espíritu inclusivo del evento.

En la entrada del recinto se instalará una mesa informativa sobre la entidad y se recogerá un donativo simbólico de dos euros para colaborar con la causa. El torneo arrancará a las 10 horas con un saque de honor a cargo de Luis Rodríguez Ardila, profesional que cuenta con una destacada trayectoria en los cuerpos técnicos del Atlético de Madrid y el Liverpool, y es socio afectado por la enfermedad.

La jornada incluirá una barra con bebidas, montaditos y paella a precios populares, además de hinchables para los más pequeños y un sorteo de camisetas de clubes de fútbol cedidas para la ocasión. Al finalizar, todos los equipos recibirán un trofeo y cada niño participante obtendrá un regalo, así como una bolsa de avituallamiento.

Deporte y solidaridad

El delegado de Deportes, Toni Marín, ha animado este lunes a la ciudadanía a asistir a un evento que “une deporte y solidaridad, demostrando la sensibilidad del mundo del fútbol”. Por su parte, Rodríguez Ardila ha puesto en valor la importancia de que las categorías de base vivan experiencias que combinan deporte e inclusión: “La ilusión y los sueños de estos jugadores encuentran aquí una convivencia única”.

Por último, la directora técnica de la Asociación Regional de Parkinson Extremadura, Noelia Pavón Rodríguez, ha subrayado que el torneo “simboliza un gesto colectivo de solidaridad”, al tiempo que evidencia que el deporte “puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad de quienes más lo necesitan”.