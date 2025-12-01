Iniciativa solidaria
Libros que curan: así nace la biblioteca de pacientes del Hospital de Mérida
El centros hospitalario habilita dos puntos de recogida para que la ciudadanos donen ejemplares
Muchos de los libros que durante años han permanecido olvidados en las estanterías de los hogares emeritenses están encontrando una segunda vida en el hospital de la capital autonómica. Y es que el Área de Salud de Mérida invita a la ciudadanía a donar ejemplares para poner en marcha una biblioteca del paciente con el objetivo de acompañar la estancia a quienes permanecen en ingreso hospitalario.
"Cada libro donado es una ventana abierta, una compañía para quienes pasan horas ingresados, una forma de hacer más llevadera su estancia. Un gesto pequeño para ti… un mundo entero para ellos", sostienen desde el área sanitaria, a través de una publicación en su perfil oficial de redes sociales.
Puntos de recogida
Los vecinos que deseen colaborar solo tienen que depositar sus libros en alguno de los dos puntos habilitados: el mostrador de la entrada principal y el de consultas externas. Desde allí, los ejemplares se clasifican y se incorporan al fondo de lectura, accesible para las personas que se encuentren enfermas.
El hospital invita a continuar colaborando y mantener viva la cadena solidaria: "Anímate a participar, comparte la iniciativa y corre la voz. Entre todos, podemos hacer que la lectura también sea parte del cuidado". Sin duda, esta iniciativa solidaria demuestra que, a veces, transformar un día o una estancia entera es tan fácil como poner un libro en otras manos.
