Programa para facilitar la conciliación
Mérida oferta 40 plazas gratuitas de ludoteca para las vacaciones de diciembre
Están destinadas a niños de 3 a 6 años y se desarrollarán en dos recintos municipales: el centro Clara Campoamor y biblioteca de la Zona Sur
El Ayuntamiento de Mérida reactivará estas Navidades la ludoteca municipal dentro del Programa Concilia-Extremadura, enmarcado en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. El objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral durante los periodos no lectivos, ofreciendo actividades lúdicas, educativas e inclusivas destinadas a la población infantil.
La delegada de Igualdad de Oportunidades, Ana Aragoneses, informa de que las ludotecas funcionarán del 15 al 22 de diciembre, en horario de tarde, de 16 a 19 horas, en el Centro Clara Campoamor y en la Biblioteca Zona Sur. Asimismo, los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, el servicio se prestará por la mañana, de 9 a 14 horas.
Plazas
En concreto, se ofertarán 40 plazas, 20 en cada espacio, destinadas a niños de 3 a 6 años. La participación es gratuita y requerirá la cumplimentación previa del formulario de inscripción. Para garantizar la igualdad de acceso, solo se admitirá una solicitud por familia. En caso de superar la demanda, se elaborará una lista de reserva atendiendo "a criterios de acceso para regular la participación".
Por último, indicar que el plazo de inscripción permanecerá activo hasta el 3 de diciembre a las 00 horas y el listado de personas admitidas se publicará el día 5 en la página web municipal. El consistorio emeritense destaca que esta iniciativa ayudará a la conciliación durante el periodo navideño.
