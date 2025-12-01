Mérida implantará un portal de empleo municipal para conectar a empresas y demandantes

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública, por un importe de 200.000 euros (impuestos incluidos), un contrato para el desarrollo e implantación de un portal de empleo municipal que permita gestionar de manera eficiente, íntegra y transparente todo el ciclo de oferta y demanda laboral dentro del ámbito del consistorio. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, cuatro empresas han presentado ofertas a este proceso licitador.

"Pretendemos convertir a Mérida en una ciudad referente en políticas municipales de empleo inteligente, donde ningún talento quede desaprovechado y todas las personas tengan las mismas oportunidades para crecer profesionalmente", se recoge en el pliego de prescripciones técnicas del contrato. El nuevo portal nace en un contexto especialmente favorable, ya que la ciudad registra "la tasa de desempleo más baja de los últimos 17 años".

Funcionalidades

En esta línea, la elección de un portal de empleo que se integre de forma nativa con la plataforma Convoca responde a la necesidad de sincronizar automáticamente las convocatorias de empleo público (incluyendo concursos, oposiciones y bolsas de trabajo) con un sistema que, hasta la fecha, opera de manera independiente. Con ello, se busca eliminar duplicidades, garantizar la actualización inmediata de las plazas ofertadas y permitir que la ciudadanía acceda a toda la información sin demoras ni procesos manuales.

Cabe destacar que el portal denominado 'Ítaca' también abrirá un espacio específico para las empresas emeritenses, que podrán registrarse, publicar vacantes y gestionar candidaturas sin necesidad de recurrir a plataformas externas. Con ello, el ayuntamiento pretende “dinamizar la economía local” y facilitar el contacto directo entre tejido empresarial y demandantes de empleo.

Asimismo, incorporará un motor de recomendación basado en inteligencia artificial, capaz de analizar perfiles, experiencia y afinidad semántica entre candidatos y ofertas. La plataforma enviará alertas personalizadas cuando detecte coincidencias relevantes, reforzando así el papel del ayuntamiento como mediador activo entre oferta y demanda. Incluirá un sistema de notificaciones omnicanal (web, email, WhatsApp) y el asistente virtual municipal 'Eulalia' para que la ciudadanía no pierda ninguna oportunidad laboral.