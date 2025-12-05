Antoñito Molina ya tiene día y lugar para cantar otra vez en Mérida

El Stone&Music Festival de Mérida sigue desvelando los artistas que conforman el cartel de su próxima edición, una lista que continúa creciendo con nuevos nombres y que este viernes ha sumado otro cantante. El certamen ha anunciado la participación del gaditano Antoñito Molina en el evento, con un espectáculo en el Teatro Romano el 20 de junio de 2026.

Artistas confirmados

Se trata del sexto nombre confirmado de esta cita tras Sergio Dalma (6 de junio), José Mercé (7 de junio), Pablo López (13 de junio), Siloé (19 de junio) y Ana Torroja (27 de junio). No será la primera vez que el cantante andaluz en el marco del festival, aunque sí su debut en solitario, ya que en 2023 fue uno de los artistas invitados en el concierto de Pastora Soler y amigos.

'Mis Últimos Me prometo'

"El cantante gaditano, además, tiene una fuerte vinculación con Mérida, una ciudad que le ha acogido desde sus primeros pasos en la música y donde tuvo el honor de ser el pregonero del Carnaval Romano el año pasado", han apuntado desde la organización del evento. Las entradas para el concierto se ponen a la venta este viernes a través de la web del certamen musical y en la taquilla de la plaza de España de la capital extremeña. 'Mis Últimos Me prometo' es el nombre de la gira de Antoñito Molina que tendrá parada para hacer bailar a los emeritenses. Hace referencia al título de una de las canciones de su último álbum, 'El Club de los Soñadores', la cual ha sido recientemente elegida como el tema que representará a nuestro país en el Festival Viña del Mar de Chile, uno de los certámenes de música más importantes del continente americano.