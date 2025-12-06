Gallardo se lanza a por el 21D y pide el voto en el mercadillo de Mérida

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado esta mañana (Día de la Constitución Española) el mercadillo extraordinario de Mérida para pedir el voto a los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas del 21D, después de haber atendido previamente a la prensa. Pese a la amenaza de lluvia, ha recorrido algunos puestos, saludando y entregando flores a vecinos y comerciantes ambulantes, junto a otros compañeros del partido socialista.

90.000 euros

En ese mismo escenario, Gallardo ha anunciado a los medios de comuicación un plan que incluye la construcción de 1.000 viviendas a un precio de 90.000 euros y la rehabilitación de 5.000 inmuebles en el mundo rural. Con esta iniciativa, ha subrayado, se busca garantizar el acceso a la vivienda y contribuir al equilibrio territorial de la región. También ha destacado que esta apuesta forma parte del compromiso del PSOE extremeño para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, coincidiendo este sábado con el 47º aniversario de su aprobación. Asimismo, el candidato socialista a la Junta ha denunciado que Extremadura es hoy, proporcionalmente, uno de los territorios donde más se ha encarecido el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, en los últimos dos años y medio.

Miguel Ángel Gallardo, este sábado en el mercadillo de Mérida. / Alberto Manzano

Devolver la vida a los pueblos

"La vivienda protegida ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno de María Guardiola y los pisos turísticos están expulsando a las familias de los cascos históricos", ha manifestado. Frente a ello, ha defendido que las 1.000 viviendas de nueva construcción y las 5.000 que serán rehabilitadas constituyen "una respuesta real y urgente" para jóvenes, familias y para el futuro del medio rural. "No se trata solo de rehabilitar casas, sino de devolver vida a nuestros pueblos y fortalecer el equilibrio entre lo urbano y lo rural, un modelo que ya ha demostrado su éxito en el desarrollo de Extremadura", ha afirmado.

"Falta de credibilidad"

En paralelo a su visita al mercadillo, Miguel Ángel Gallardo acusó este pasado viernes al PP y a María Guardiola de "falta de credibilidad" durante un acto en Castuera junto a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El candidato socialista reprochó a Alberto Núñez Feijóo que ahora defienda que gobierne la lista más votada cuando, en 2023, el Partido Popular no respetó ese criterio en Extremadura. Ibarra, por su parte, manifestó su apoyo firme a Gallardo, destacando su trayectoria y su gestión tanto al frente de Villanueva de la Serena como de la Diputación de Badajoz, y muy claro resaltó: "Yo creo en ti, Miguel Ángel".