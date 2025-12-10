Festividad en la capital extremeña
Una colección de fuegos artificiales tiñe de color el cielo de Mérida por Santa Eulalia
El espectáculo pirotécnico se ha prolongado durante unos 10 minutos
Una espectacular colección de fuegos artificiales ha teñido de color el nuboso cielo de Mérida este miércoles, en honor a la mártir Santa Eulalia, patrona de Mérida, que en el día de hoy celebra su festividad. En torno a las siete y media, coincidiendo con la llegada de la procesión de la niña Eulalia a la concatedral de Santa María, el espectáculo pirotécnico ha hecho las delicias de los numerosos ciudadanos que han acudido a verlo. En esta ocasión, los cartuchos de pólvora se han lanzado entre el puente romano y el Lusitania.
Cabe señalar que este evento de luz y sonido, que se ha prolongado durante unos 10 minutos, se ha desarrollado después de que en la capital extremeña se haya vuelto a abrir el debate sobre el impacto que generan los petardos en los animales tras el rescate, este pasado domingo, de una perrita que se había quedado atrapada en una tubería del parque de Los Centollos. Al escuchar la explosión de un petardo, el animal salió corriendo del pipicán y acabó atrapado en el interior del conducto.
